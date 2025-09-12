Begin typing your search above and press return to search.
    12 Sept 2025
    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ 95ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം പ്രൗ​ഢ​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി ബ​ഹ്റൈ​ൻ

    മ​നാ​മ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ 95ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം പ്രൗ​ഢ​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി (ബി.​ടി.​ഇ.​എ). സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23ന് ​സൗ​ദി​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബി.​ടി.​ഇ.​എ 'മ​ന​വ്വ​റ ബു​ഷൂ​ഫ​ത്കോം' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ടൂ​റി​സം ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ബ​ഹ്റൈ​ൻ-​സൗ​ദി ബ​ന്ധം പ​ങ്കി​ട്ട ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലും ഉ​റ​ച്ച ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ലും വേ​രൂ​ന്നി​യ​താ​ണെ​ന്നും ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​യോ​ജ​ന​ത്തി​നാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​ശാ​ല​മാ​ക്കാ​നും സം​യോ​ജ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യെ​ന്നും ബി.​ടി.​ഇ.​എ​യു​ടെ സി.​ഇ.​ഒ സാ​റ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബു​ഹേ​ജി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​ടും​ബ ആ​സ്വാ​ദ​ക​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, വി​നോ​ദ, ക​ലാ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര താ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കും. ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ പോ​പ് ഗാ​യ​ക​ൻ താ​മ​ർ ഹോ​സ്നി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19ന് ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ പ​രി​പാ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. ലെ​ബ​നീ​സ് ഹാ​സ്യ​ന​ട​ൻ ജോ​ൺ അ​ഷ്ക​ർ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 18ന് ​ഷെ​റാ​ട്ട​ൺ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25ന്, ​അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഹാ​സ്യ​ന​ട​ൻ ബി​ൽ ബ​ർ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ പ​രി​പാ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ലാ​കാ​ര​നാ​യ സാ​ദ് അ​ൽ ഊ​ദ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25, 26 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ര​ണ്ട് സം​ഗീ​ത​നി​ശ ന​ട​ത്തും. സി​റ്റി സെ​ന്റ​ർ ബ​ഹ്റൈ​ൻ, ദി ​അ​വ​ന്യൂ​സ്, മ​റാ​സി ഗാ​ലേ​റി​യ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ളി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ 27 വ​രെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഷോ​ക​ളും നാ​ടോ​ടി ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തും.

    ഡ്രാ​ഗ​ൺ സി​റ്റി​യി​ലെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, പൈ​തൃ​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ൽ ജ​സ ഹാ​ൻ​ഡി​ക്രാ​ഫ്റ്റ്സ് സെ​ന്റ​റി​ലെ​യും ബാ​നി ജം​റ ടെ​ക്സ്‌​റ്റൈ​ൽ ഫാ​ക്ട​റി​യി​ലെ​യും ക​ര​കൗ​ശ​ല ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ൾ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലും പേ​ളി​ങ് പാ​ത്തി​ലും വ്യ​ത്യ​സ്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മു​ണ്ടാ​കും.സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​നു​ഭ​വം സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കാ​നും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നു​മാ​യി ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളു​മാ​യും റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് 40 പ്ര​ത്യേ​ക ടൂ​റി​സം പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളും ബി.​ടി.​ഇ.​എ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ത്യേ​ക ഡൈ​നി​ങ് ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ, ബോ​ട്ട് ടൂ​റു​ക​ൾ, ഡൈ​വി​ങ്, പേ​ൾ ഡൈ​വി​ങ് യാ​ത്ര​ക​ൾ, പ്ര​ധാ​ന പൈ​തൃ​ക-​ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​നു​മു​ള്ള മ​റ്റു പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ www.bahrain.com എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

