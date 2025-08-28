Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    28 Aug 2025 9:58 AM IST
    Updated On
    28 Aug 2025 9:58 AM IST

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ 2035 ഓ​ടെ 3.6 ദ​ശ​ല​ക്ഷം മ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ക്കും

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ഹ​രി​ത ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രി
    മ​ന്ത്രി വ​ഈ​ൽ ബി​ൻ നാ​സ​ർ അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് റാ​ശി​ദ് എ​ക്വ​സ്ട്രി​യ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഹോ​ഴ്സ് റേ​സി​ങ് ക്ല​ബ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ 

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ 2035 ഓ​ടെ 3.6 ദ​ശ​ല​ക്ഷം മ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, കാ​ർ​ഷി​ക​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി വ​ഈ​ൽ ബി​ൻ നാ​സ​ർ അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ വ​ന​വ​ത്ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ഈ ​പ്ര​വൃ​ത്തി കേ​വ​ലം മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ടു​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര​ത പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ദേ​ശീ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ഹ​രി​ത ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    റാ​ശി​ദ് എ​ക്വ​സ്ട്രി​യ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഹോ​ഴ്സ് റേ​സി​ങ് ക്ല​ബ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്ക​വെ ക്ല​ബി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ടു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ഷാ​ൽ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, ബ​രീ​ഖ് അ​ൽ റീ​താ​ജ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​മാ​ഹെ​ർ അ​ൽ ശാ​ഇ​ർ, ക്ല​ബ് സി.​ഇ.​ഒ യൂ​സ​ഫ് ഒ​സാ​മ ബു​ഹെ​ജി എ​ന്നി​വ​രും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​നു​ഗ​മി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ക്ല​ബി​ന്റെ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ ശൈ​ഖ് ഈ​സ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക്ല​ബ് ന​ട​ത്തി​യ വി​ക​സ​ന​ത്തെ മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഹ​രി​ത​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഒ​രു കാ​യി​ക, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ക്ല​ബി​ന്റെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വ​ന​വ​ത്ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​ക്കി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച ബു​ഹൈ​ജി, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ മ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​വ്യ​തി​യാ​നം നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നും ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്ക് ഹ​രി​ത​ഭാ​വി​ക്കു​മു​ള്ള നി​ർ​ണാ​യ​ക നീ​ക്ക​മാ​ണെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    X