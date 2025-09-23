Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഅ​ന​ധി​കൃ​ത...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 12:22 PM IST

    അ​ന​ധി​കൃ​ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ ന​ൽ​കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    പു​തി​യ ക​ര​ട് നി​യ​മം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ സ​ഭ​ക്ക് കൈ​മാ​റി
    അ​ന​ധി​കൃ​ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ ന​ൽ​കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    cancel

    മ​നാ​മ: ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ബാ​ങ്കി​ങ്, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, ബ്രോ​ക്ക​റേ​ജ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ ന​ൽ​കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പു​തി​യ ക​ര​ട് നി​യ​മം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ സ​ഭ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. നേ​ര​ത്തേ, ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ഴ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ശി​ക്ഷ.

    എ​ന്നാ​ൽ, പു​തി​യ നി​യ​മം ജ​യി​ൽ​ശി​ക്ഷ​കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ (സി.​ബി.​ബി)​യു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് ജ​യി​ൽ​ശി​ക്ഷ​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 10 ല​ക്ഷം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദി​നാ​റി​ൽ ക​വി​യാ​ത്ത പി​ഴ​യോ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ടും കൂ​ടി​യോ ചു​മ​ത്താ​ൻ ഈ ​ക​ര​ട് നി​യ​മം വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു. ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ‘ബാ​ങ്ക്’ എ​ന്ന വാ​ക്കോ, അ​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ വാ​ക്കു​ക​ളോ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യാ​പാ​ര നാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലോ വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലോ ഇ​ൻ​വോ​യ്സു​ക​ളി​ലോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​നി​യ​മം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി വി​ല​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, റീ-​ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ത്ത​രം സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് തോ​ന്നി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വാ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നും പാ​ടി​ല്ല. ‘ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, ബ്രോ​ക്ക​ർ​മാ​ർ’ എ​ന്ന ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ പേ​രു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ ആ ​പ​ദ​വി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ള്ളൂ.

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ ക​ര​ട് നി​യ​മം സി.​ബി.​ബി​ക്ക് അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ഇ​തോ​ടെ എ​ളു​പ്പ​മാ​കും.

    ഈ ​നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ബാ​ങ്കി​ങ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ അ​ന​ധി​കൃ​ത​വും വ​ഞ്ച​നാ​പ​ര​വു​മാ​യ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ​രു വി​ശ്വ​സ്ത പ്രാ​ദേ​ശി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ അ​തി​ന്റെ സ്ഥാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bahrain governmentFinancial transactionsBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Bahrain to impose severe penalties for unauthorized financial transactions
    Similar News
    Next Story
    X