Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 10:15 AM IST

    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22 മു​ത​ൽ 31 വ​രെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ
    agreement
    cancel
    camera_alt

    എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി ക​രാ​റൊ​പ്പി​ടു​ന്നു

    മ​നാ​മ: മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ന് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22 മു​ത​ൽ 31 വ​രെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​ഖി​റി​ലു​ള്ള എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വേ​ദി​യാ​കും. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഗെ​യിം​സ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.രാ​ജാ​വ്​ ഹ​മ​ദ്​ ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഗെ​യിം​സ്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി (ബി.​ടി.​ഇ.​എ) സി.​ഇ.​ഒ സാ​റ ബു​ഹി​ജി, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഫാ​രി​സ് അ​ൽ കൂ​ഹേ​ജി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ യൂ​സു​ഫ് ദു​വാ​യ്ജും ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​ബി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ല​ൻ പ്ര​യോ​റും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. ക​രാ​ർ അ​നു​സ​രി​ച്ച്, ഗെ​യിം​സി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ് ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, 11 കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​ബി​യി​ലെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ത്തും.ഗെ​യിം​സി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ആ​ഗോ​ള കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ മാ​റ്റാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​ബി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ സാ​റ ബു​ഹി​ജി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewshostBahrainBahrain News
    News Summary - Bahrain to host Asian Youth Games
    Similar News
    Next Story
    X