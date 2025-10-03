Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 12:43 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 12:43 PM IST

    പു​തി​യ നി​യ​മ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ബ​ഹ്റൈ​ൻ; പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ര്യാ​ദ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും

    മാ​ന്യ​മാ​യ വ​സ്ത്രം, പെ​രു​മാ​റ്റം എ​ന്നി​വ പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്
    പു​തി​യ നി​യ​മ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ബ​ഹ്റൈ​ൻ; പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ര്യാ​ദ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും
    മ​നാ​മ: പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ന്യ​മാ​യ വ​സ്ത്രം, പെ​രു​മാ​റ്റം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും സാ​മൂ​ഹി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പു​തി​യ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ. ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള ക​ര​ട് നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് എം.​പി. ഹ​നാ​ൻ ഫ​ർ​ദാ​ൻ.

    ‘പൊ​തു മ​ര്യാ​ദ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മം’ എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ക​ര​ട് നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 100 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദീ​നാ​ർ മു​ത​ൽ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ കു​റ്റം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​ൽ പി​ഴ ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കും. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള അ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കു​ക. അ​ശ്ലീ​ല​മാ​യ​തോ, അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ക​ര​മാ​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളോ, ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളോ, വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളോ ഉ​ള്ള വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട പ്ര​ധാ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​യി നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    കൂ​ടാ​തെ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ചു​വ​രെ​ഴു​ത്തു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി പൊ​തു​മു​ത​ൽ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക, മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ശ​ല്യ​മോ ദോ​ഷ​മോ ഭീ​തി​യോ അ​പ​ക​ട​മോ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നോ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നോ വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യും നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​നു​ചി​ത​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന പെ​രു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ശി​ക്ഷ​ക​ൾ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ വി​ട​വ് നി​ക​ത്താ​നാ​ണ് ഈ ​നി​യ​മം ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ച്, വി​പ​ണി​ക​ൾ, ഷോ​പ്പി​ങ് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ, ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ, ക​ഫേ​ക​ൾ, സി​നി​മ ശാ​ല​ക​ൾ, കാ​യി​ക വേ​ദി​ക​ൾ, പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​തം, ബീ​ച്ചു​ക​ൾ, പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്ന എ​ല്ലാ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​കും. ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം വെ​റും ബാ​ഹ്യ​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള​ത​ല്ല; മ​റി​ച്ച്, ന​മ്മു​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക സ്വ​ത്വ​വും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വേ​ണ്ടി​യാ​ണെ​ന്ന് എം.​പി ഫ​ർ​ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​ണെ​ന്നും, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​തി​ന്‍റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ മാ​നി​ക്കു​ന്ന പെ​രു​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​രു മി​നി​മം സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മു​സ​ല്ലം ഈ ​ക​ര​ട് നി​യ​മം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റും. നി​യ​മം പാ​സാ​യാ​ൽ, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗ​സ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച് ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും.

