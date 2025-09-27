Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഅ​ന​ധി​കൃ​ത ടാ​റ്റൂ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 9:17 AM IST

    അ​ന​ധി​കൃ​ത ടാ​റ്റൂ സ്റ്റു​ഡി​യോ​ക​ളെ പൂ​ട്ടാ​നൊ​രു​ങ്ങി ബ​ഹ്റൈ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ടാ​റ്റൂ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നെ ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും
    അ​ന​ധി​കൃ​ത ടാ​റ്റൂ സ്റ്റു​ഡി​യോ​ക​ളെ പൂ​ട്ടാ​നൊ​രു​ങ്ങി ബ​ഹ്റൈ​ൻ
    cancel

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത ടാ​റ്റൂ സ്റ്റു​ഡി​യോ​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാം​സ്കാ​രി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. അ​ന​ധി​കൃ​ത ടാ​റ്റൂ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നെ ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് പു​തി​യ നീ​ക്കം. സ​തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തി​ന് ചു​ക്കാ​ൻ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത ടാ​റ്റൂ പാ​ർ​ല​റു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി, ടാ​റ്റൂ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​ഷി​യു​ടെ​യും ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന, വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ടാ​റ്റൂ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ർ​ശ​ന നി​രീ​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ടാ​റ്റൂ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്, ടാ​റ്റൂ പാ​ർ​ല​റു​ക​ൾ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും സ​ലൂ​ണു​ക​ൾ, ഹെ​യ​ർ​ഡ്രെ​സ​ർ​മാ​ർ, ചി​ല​പ്പോ​ൾ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ പോ​ലും അ​ന​ധി​കൃ​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യി ഞ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ല​വി​ൽ, ഈ ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ 2018ലെ ​പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ലാ​ണ് വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന് പ​ര​മാ​വ​ധി 1000 ദീ​നാ​ർ പി​ഴ​യാ​ണ് ശി​ക്ഷ. ഈ ​ശി​ക്ഷ ഇ​തി​നെ ത​ട​യാ​ൻ പ​ര്യാ​പ്ത​മ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് വി​ല‍യി​രു​ത്ത​ൽ. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഈ ​പ്ര​വൃ​ത്തി​യെ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ശി​ക്ഷ​ക​ൾ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​മാ​യ സൂ​ചി​ക​ൾ, മ​ലി​ന​മാ​യ മ​ഷി, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ തെ​റ്റാ​യ ചെ​യ്തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ടാ​റ്റൂ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും മ​ഷി​ക​ളും രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​വ​രു​ടെ വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ, ഈ ​അ​ന​ധി​കൃ​ത ബി​സി​ന​സു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ദി​ച്ചു. ഈ ​പ്ര​ചാ​ര​ണം വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ന​ല്ല, മ​റി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാം​സ്കാ​രി​ക അ​ഖ​ണ്ഡ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.സ്ഥി​ര​മാ​യ ടാ​റ്റൂ​ക​ൾ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ൽ ഹ​റാം (നി​ഷി​ദ്ധം) ആ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. കാ​ര​ണം അ​വ സ്ര​ഷ്ടാ​വി​ന്‍റെ സൃ​ഷ്ടി​യി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​ണ്. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും, മൈ​ലാ​ഞ്ചി പോ​ലു​ള്ള താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ശ​രീ​ര​ക​ല​ക​ൾ അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsIllegalBahrain Newstattoo studio
    News Summary - Bahrain to close illegal tattoo studios
    Similar News
    Next Story
    X