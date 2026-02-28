Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightആ​രോ​ഗ്യ ടൂ​റി​സം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Feb 2026 11:16 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Feb 2026 11:16 AM IST

    ആ​രോ​ഗ്യ ടൂ​റി​സം ഹ​ബ്ബാ​കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    പു​തി​യ നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യും
    ആ​രോ​ഗ്യ ടൂ​റി​സം ഹ​ബ്ബാ​കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    cancel

    മ​നാ​മ: ആ​രോ​ഗ്യ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ ഒ​രു പ്രാ​ദേ​ശി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ർ​ണാ​യ​ക നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് രാ​ജ്യം ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പു​തി​യ ക​ര​ട് നി​യ​മം വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യും. വി​ദേ​ശ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ചി​കി​ത്സ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച കൂ​ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം. ഡോ. ​ജ​മീ​ല അ​ൽ സ​ൽ​മാ​ൻ, ഡോ. ​ജി​ഹാ​ദ് അ​ൽ ഫ​ദ​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ഞ്ചം​ഗ സ​മി​തി​യാ​ണ് ഈ 10 ​വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ള്ള നി​യ​മ നി​ർ​ദേ​ശം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ആ​രോ​ഗ്യ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​നാ​യി നാ​ഷ​ന​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് ടൂ​റി​സം ക​മ്മി​റ്റി എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഒ​രു ദേ​ശീ​യ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കും. ചി​കി​ത്സ​ചെ​ല​വു​ക​ൾ, ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി​ക​ൾ, സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള റി​സ്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി രോ​ഗി​യെ അ​റി​യി​ക്ക​ണം. കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ൻ​വോ​യ്‌​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച നി​ര​ക്കു​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ആ​രോ​ഗ്യ ടൂ​റി​സ​ത്തി​നാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക വി​സ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പി​ഴ​ക​ൾ ചു​മ​ത്തും. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍റെ ‘ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് വി​ഷ​ൻ 2030’ന് ​അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് ഈ ​നി​യ​മം വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​രോ​ഗ്യം, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം, വി​സ, നി​ക്ഷേ​പം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന ഒ​ന്നാ​യ​തി​നാ​ൽ എ​ല്ലാ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യും ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് താ​മ​സം, യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain Newshealth tourismShura Councilgulf news malayalam
    News Summary - Bahrain to become a hub for health tourism
    Similar News
    Next Story
    X