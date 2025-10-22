Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 10:49 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 10:49 AM IST

    ആ​ഗോ​ള നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധാ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    • വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 200ലേ​റെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    • ‘ഗേ​റ്റ്‌​വേ ഗ​ൾ​ഫ് 2025' നി​ക്ഷേ​പ​ക ഫോ​റ​ത്തി​ന് മ​നാ​മ വേ​ദി​യാ​കും
    
    cancel

    മ​നാ​മ: ആ​ഗോ​ള നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ​യും ബി​സി​ന​സ് പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ​യും ന​യ​രൂ​പ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ശ്ര​ദ്ധാ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഒ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മാ​റു​ന്നു. അ​മേ​രി​ക്ക, യൂ​റോ​പ്പ്, ഏ​ഷ്യ, ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 200ൽ ​അ​ധി​കം പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന 'ഗേ​റ്റ്‌​വേ ഗ​ൾ​ഫ് 2025' നി​ക്ഷേ​പ​ക ഫോ​റ​ത്തി​ന് മ​നാ​മ വേ​ദി​യാ​കും.

    ന​വം​ബ​ർ ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബേ​യി​ലെ ഫോ​ർ സീ​സ​ൺ​സ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​ക്ഷ​ണി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യു​ള്ള ഫോ​റ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യം 'പു​തി​യ വ്യാ​പാ​ര ച​ല​നാ​ത്മ​ക​ത​ക്കാ​യി ആ​ഗോ​ള നി​ക്ഷേ​പ​ത്തെ പു​ന​ർ​വി​ചി​ന്ത​നം ചെ​യ്യു​ക' എ​ന്ന​താ​ണ്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെൻറ് ബോ​ർ​ഡ് (ഇ.​ഡി.​ബി) ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മു​തി​ർ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യു​മു​ണ്ട്. ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ​രു വി​ശ്വ​സ്ത ആ​ഗോ​ള പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​മാ​യി വ​ള​രു​ന്ന​തി​നെ ഈ ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു.

    12 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ല​ധി​കം നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 'ഗേ​റ്റ്‌​വേ ഗ​ൾ​ഫ് 2024'ന്റെ ​വി​ജ​യ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം, വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളെ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് 2025ലെ ​പ​തി​പ്പ് ച​ർ​ച്ച​ക​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം, ഊ​ർ​ജ മാ​റ്റം, ധ​ന​കാ​ര്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, നി​ർ​മാ​ണം, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, ടൂ​റി​സം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ, നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​മാ​യു​ള്ള വ​ൺ-​ഓ​ൺ-​വ​ൺ മീ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ൾ, ഗ​ൾ​ഫി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ അ​ജ​ണ്ട​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ദേ​ശീ​യ ജി.​ഡി.​പി​യു​ടെ 86 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം എ​ണ്ണ​യി​ത​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളാ​ണ് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ, ഗ​ൾ​ഫി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ഇ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ്ഥാ​നം, നൂ​ത​ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ബി​സി​ന​സ് സൗ​ഹൃ​ദ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം എ​ന്നി​വ ആ​ഗോ​ള മൂ​ല​ധ​ന​ത്തെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ന്നു.

    2050ഓ​ടെ മൂ​ന്നി​ര​ട്ടി​യാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ട് ട്രി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ന്റെ ഗ​ൾ​ഫ് സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്തെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​നം ഇ​ത് ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലും ഗ​ൾ​ഫി​ന്റെ സു​സ്ഥി​ര​വും വൈ​വി​ധ്യ​പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലും ലോ​ക​ത്തി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ​യും തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യും ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന 'ഗേ​റ്റ്‌​വേ ഗ​ൾ​ഫ് 2025' ഒ​രു പു​തി​യ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കും.

