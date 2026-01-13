Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 9:31 AM IST

    പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​നം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​നം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ ദ ​ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ട്രെ​യി​നി​ങ്ങി​ന്റെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ‘സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ ദ ​ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ട്രെ​യി​നി​ങ്ങി​ന്റെ’ 56ാമ​ത് യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പോ​ളി​ടെ​ക്നി​ക്കി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യും പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സം​വി​ധാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. ദേ​ശീ​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ 'നാ​ഷ​ന​ൽ സ്ട്രാ​റ്റ​ജി ഫോ​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ട്രെ​യി​നി​ങ്' (വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ദേ​ശീ​യ ത​ന്ത്രം) ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. ഭാ​വി​യി​ലെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ​യും പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത കൗ​ൺ​സി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ന​വീ​ക​ര​ണ​വും ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

