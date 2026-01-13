Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്റൈ​ൻ തി​രൂ​ർ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 10:31 AM IST

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ തി​രൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​വും, യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ തി​രൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​വും, യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും
    cancel
    camera_alt

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ തി​രൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​വും, യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പു​സം​ഗ​മ​വും

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ തി​രൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​വും, യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പു​സം​ഗ​മ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സി​ഞ്ചി​ൽ​വെ​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന വി​ര​മി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കു​ന്ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കു​ന്ന​ത്തു​പ​റ​മ്പി​ലി​നും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നൂ​പ് റ​ഹ്മാ​ൻ കൈ​നി​ക്ക​ര​ക്കും സ്നേ​ഹോ​ഷ്മ​ള​മാ​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പു ന​ൽ​കി.

    പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ഗ്രൂ​പ് മെം​ബ​ർ​മാ​രു​ടെ സം​ഗീ​ത നി​ശ​യും കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്റ​ഫ് കു​ന്ന​ത്ത്പ​റ​മ്പി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ. ​സെ​ക്ര. പി. ​മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫി​നാ​ൻ​സ് കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റ​മീ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    രക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഷെ​മീ​ർ പൊ​ട്ട​ച്ചോ​ല, മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഹാ​സ് ക​ല്ലി​ങ്ങ​ൽ, അ​ഷ്റ​ഫ് പൂ​ക്ക​യി​ൽ, സ​തീ​ശ​ൻ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റേ​ക്ക​ര, എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​ബ്രാ​ഹിം പാ​റ​പ്പു​റം, താ​ജു​ദ്ധീ​ൻ, മ​മ്മു​ക്കു​ട്ടി, ജി​ദി​ൻ ദാ​സ്, ന​ജ്മു​ദ്ധി​ൻ, ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, റ​ഷീ​ദ്, ഫാ​റൂ​ഖ് തി​രു​ർ,മ ​മൗ​സ​ൽ മൂ​പ്പ​ൻ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം പ​രി​യാ​പു​രം, മ​ഹ്‌​റൂ​ഫ്, റ​ഹീം പ​യ്യ​ന​ങ്ങാ​ടി, മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ ഓ​ണ​ക്കാ​ട്, ഇ​ല്യാ​സ്, അ​യ്യൂ​ബ്, അ​ൻ​വ​ർ, റ​ഷീ​ദ് ആ​ത​വ​നാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​ത്യ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pilgrimageBahrainNew Year's CelebrationTirur Kootayma
    News Summary - Bahrain Tirur Kootayma New Year's celebration and pilgrimage
    Similar News
    Next Story
    X