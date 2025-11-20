Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    20 Nov 2025 2:46 PM IST
    20 Nov 2025 2:46 PM IST

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ തി​രൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ തി​രൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ തി​രൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ തി​രൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 35 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഹോം ​ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ സേ​വ​നം ചെ​യ്ത് വി​ര​മി​ച്ച കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കു​ന്ന​ത്തു​പ​റ​മ്പി​ന് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ സ്നേ​ഹോ​ഷ്മ​ള​മാ​യ ആ​ദ​ര​വ് ഡോ​ക്ട​ർ യാ​സ​ർ ചോ​മ​യി​ൽ ന​ൽ​കി.

    2026-27 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് കാ​മ്പ​യി​ൻ അ​ഷ്റ​ഫ് കു​ന്ന​ത്ത് പ​റ​മ്പി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ല്യാ​സി​ന് ന​ൽ​കി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും ഗ​സ​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ന്റെ മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ടും ഗ്രൂ​പ് മെം​ബ​ർ​മാ​രു​ടെ സം​ഗീ​ത നി​ശ​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു.

    തി​രൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ഷ്റ​ഫ് കു​ന്ന​ത്ത് പ​റ​മ്പി​ലി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ കി​ങ് ഹ​മ​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി വി​ഭാ​ഗം ഡോ. ​യാ​സ​ർ ചോ​മ​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കൂ​ട്ടാ​യ്മ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഷെ​മീ​ർ പൊ​ട്ട​ച്ചോ​ല, അ​ഷ്റ​ഫ് പൂ​ക്ക​യി​ൽ, അ​നൂ​പ് റ​ഹ്മാ​ൻ, സ​തീ​ശ​ൻ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റേ​ക്ക​ര, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ബ്രാ​ഹിം പാ​റ​പ്പു​റം, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, മ​മ്മു​ക്കു​ട്ടി, ജി​തി​ൻ ദാ​സ്, ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ, ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ, റ​ഷീ​ദ്, ഫാ​റൂ​ഖ് തി​രൂ​ർ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം പ​രി​യാ​പു​രം എ​ന്നി​വ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫി​നാ​ൻ​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റ​മീ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

