Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 12:55 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 12:55 PM IST

    വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ജീ​വി​ക​ളു​ടെ വി​പ​ണ​നം; ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    നി​ശ്ചി​ത ഫീ​സ് അ​ട​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ൽ 30 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പെ​ർ​മി​റ്റ് ല​ഭി​ക്കും
    വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ജീ​വി​ക​ളു​ടെ വി​പ​ണ​നം; ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    cancel

    മ​നാ​മ: വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ​യും സ​സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്റ് ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പെ​ർ​മി​റ്റോ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റോ ഇ​ല്ലാ​തെ ഇ​ത്ത​രം ജീ​വി​ക​ളെ​യോ സ​സ്യ​ങ്ങ​ളെ​യോ അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ത്തി​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് പു​തി​യ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം നി​രോ​ധി​ച്ചു. സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച 2025ലെ 12ാം ​ന​മ്പ​ർ തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് പു​തി​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന​ത്.

    വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ജീ​വി​ക​ളു​ടെ വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ത്താ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് വ​ഴി നി​ശ്ചി​ത മാ​തൃ​ക​യി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ൾ, തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡി​ന്റെ പ​ക​ർ​പ്പ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കൊ​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ അ​പേ​ക്ഷ​യോ​ടൊ​പ്പം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. നി​ശ്ചി​ത ഫീ​സ് അ​ട​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ൽ 30 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പെ​ർ​മി​റ്റ് ല​ഭി​ക്കും. പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത് 30 ദി​വ​സം കൂ​ടി നീ​ട്ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. കാ​ലാ​വ​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ നി​ര​സി​ച്ച​താ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കും.

    പൊ​തു​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വാ​ണി​ജ്യ​പ​ര​മാ​യ വ​ള​ർ​ത്ത​ലി​നും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​നും പു​തി​യ നി​യ​മം ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ഇ​ത്ത​രം ജീ​വി​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​വ​യു​ടെ ജ​ന​ന-​മ​ര​ണ ര​ജി​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ, ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ​ക​ൾ, വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ കൃ​ത്യ​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. കൂ​ടാ​തെ, ഓ​രോ ജീ​വി​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ ന​മ്പ​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തു​മു​ണ്ട്. വാ​ണി​ജ്യ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നാ​യി വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ പ്ലാ​നു​ക​ൾ, വെ​റ്റ​റി​ന​റി റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ, മൃ​ഗ​ക്ഷേ​മ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പ് എ​ന്നി​വ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്.

    സ്ഥി​ര​മാ​യി അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്കാ​യി ജീ​വ​നു​ള്ള ജീ​വി​ക​ൾ​ക്ക് 'ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്' ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണ് ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന വ​ശം. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ന് അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ക. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ്യാ​പാ​രം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ര​ജി​സ്റ്റ​റു​ക​ളും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ വ്യാ​പാ​രം ത​ട​യു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsgulfBahrain
    News Summary - Bahrain tightens controls on sale of endangered species
    Similar News
    Next Story
    X