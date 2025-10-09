Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടെ​ന്നി​സ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 10:39 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 10:39 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടെ​ന്നി​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ; പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടെ​ന്നി​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ; പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ടെ​ന്നി​സ് ക​ളി​ക്കു​ന്ന വ​നി​താ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന മാ​നി​ച്ച്, 18 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടെ​ന്നി​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (ബി.​ടി.​എ​ഫ്) ആ​ദ്യ​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു.ഭ​ർ​ത്താ​ക്ക​ന്മാ​രെ​യും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ​യും കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് കു​ടും​ബ​പ​ര​മാ​യി ക​ളി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ഇ​സ്ലാം​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ എ​ല്ലാ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലു​മാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ശാ​രീ​രി​ക​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ടെ​ന്നി​സി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ടം മു​ത​ൽ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​മാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നി​ല​വി​ൽ ഏ​ഴു​പേ​രാ​ണ് ഈ ​പ്ര​തി​വാ​ര സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഈ​സ ടൗ​ണി​ലെ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ കോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നാ​യി ചേ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്.ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ വ​നി​ത ഈ​വ​നി​ങ് പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ ന​ൽ​കി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ കോ​ഴ്സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം ജ​മീ​ല അ​ൽ ന​ഷാ​ബ പ​റ​ഞ്ഞു. ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ക​യും മൂ​ന്നാ​ഴ്ച മു​മ്പ് ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.ല​ഭ്യ​മാ​യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ഭാ​വി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​നി​ത ക​മ്മി​റ്റി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrain NewsTraining programTennis Federation
    News Summary - Bahrain Tennis Federation launches special training program for men
    Similar News
    Next Story
    X