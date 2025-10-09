Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 10:48 AM IST

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത തു​ഴ​ച്ചി​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ടീ​മി​ന് കി​രീ​ടം

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത തു​ഴ​ച്ചി​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ടീ​മി​ന് കി​രീ​ടം
    മ​നാ​മ: നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ​മു​ദ്ര പൈ​തൃ​ക സീ​സ​ണി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത തു​ഴ​ച്ചി​ൽ മ​ത്സ​ര​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ക​പ്പി​ൽ കി​രീ​ടം നേ​ടി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ടീ​മാ​യ 'സു​മും'. അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ബു​സ്മൈ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ടീം 3000 ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​മു​ള്ള മ​ത്സ​രം 13 മി​നി​റ്റ്, നാ​ല് സെ​ക്ക​ൻ​ഡ്, 44 മി​ല്ലി സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് എ​ന്ന മി​ക​ച്ച സ​മ​യം കൊ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ണ് വി​ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ഇ​ൻ​ഹെ​രി​റ്റ​ഡ് ട്ര​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ (മൗ​റൂ​ത്ത്) റൗ​ണ്ടി​ലെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം 'സു​മു​മി'​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം കി​രീ​ട നേ​ട്ട​മാ​ണി​ത്. ഒ​മാ​നി ടീ​മാ​യ 'ദ​ഹ​ബ്' 13:16:50 സ​മ​യ​ത്തോ​ടെ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍റെ ത​ന്നെ ടീ​മാ​യ 'ഈ​സാ​ർ' മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ ഹി​ദ്ദി​ലെ ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ പാ​ർ​ക്കി​ൽ നി​ന്ന് യാ​ത്ര തി​രി​ച്ച് മ​നാ​മ​യി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന് എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തു​ള്ള സ​മു​ദ്ര​പ്ര​ദേ​ശ​ത്താ​ണ് ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്ത​ത്.ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ത​ന​താ​യ സ​മു​ദ്ര പൈ​തൃ​കം പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ 'മൗ​റൂ​ത്ത്' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വാ​ർ​ഷി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണി​ത്. രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ പ്ര​തി​നി​ധി​യും സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ യൂ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ആ​ണ് സീ​സ​ണി​ന്‍റെ മു​ഖ്യ പ്രാ​യോ​ജ​ക​ൻ. ബ​ഹ്​​റൈ​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക്​ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും യു​വ​ജ​ന, കാ​യി​ക സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഒ​ന്നാം വൈ​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഖാ​ലി​ദ്​ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും ഇ​തി​നു​ണ്ട്.

    TAGS:Gulf NewswinsBahrain NewsBahrain teamRowing Championship
