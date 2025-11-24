Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 2:00 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 2:01 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ
    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​ട​തു മു​ന്ന​ണി (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്) സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള പ്ര​വാ​സി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഭ​ക്ഷ്യ-​സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സ് വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു.

    പ്ര​തി​ഭ മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ക​ക്ഷി നേ​താ​ക്ക​ളും ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ന​വ​കേ​ര​ള സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ഹൈ​ൽ, മാ​ണി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ജോ​ജോ മാ​ത്യു, ഐ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​വ് കാ​സിം മ​ല​മ്മ​ൽ, ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സി.​വി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ല​ത്തീ​ഫ് മ​ര​ക്കാ​ട്ട്, റ​ഫീ​ക്ക് അ​ബ്ദു​ല്ല, ജോ​ബി​ൻ ജേ​ക്ക​ബ്, റീ​ഗ പ്ര​ദീ​പ്, നി​ഷ സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ന​വ​കേ​ര​ള കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജേ​ക്ക​ബ് മാ​ത്യു സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    എ​ൻ.​സി.​പി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ഫൈ​സ​ൽ എ​ഫ്.​എം ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ, പ്ര​വാ​സ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്) സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ വി​ജ​യാ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:gulfnewsBahrain
