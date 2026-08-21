Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബഹ്റൈൻ പ്രതിഭ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Aug 2026 2:20 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2026 2:20 PM IST

    ബഹ്റൈൻ പ്രതിഭ വേനൽതുമ്പി ക്യാമ്പിന് സമാപനം

    text_fields
    bookmark_border
    ബഹ്റൈൻ പ്രതിഭ വേനൽതുമ്പി ക്യാമ്പിന് സമാപനം
    cancel
    camera_alt

    വേനൽതുമ്പികൾ സമ്മർ ക്യാമ്പിൽനിന്ന്

    മനാമ: കൂടുതൽ മികച്ച രീതിയിൽ പുതു തലമുറയെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ബദൽ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട വേനൽതുമ്പികൾ സമ്മർ ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചു. വിനോദത്തിന്റെയും, വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ചിറകിലേറി പറന്ന വേനൽതുമ്പികളുടെ ഗ്രാൻഡ്ഫിനാലെയും, ഇന്ത്യയുടെ 80 ആം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷവും പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ പ്രദീപ് പുറവങ്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    ക്യാമ്പ് ഡയറക്ടറും, ബാലസംഘം സംസ്ഥാന പരിശീലകനുമായ പി. ടി. രാഹേഷ്, പ്രതിഭ മുഖ്യരക്ഷാധികാരി ബിനു മണ്ണിൽ, വനിതാവേദി ട്രഷറർ ഹർഷ ബബീഷ്, ബാലവേദി സെക്രട്ടറി അമൃത ജയബുഷ് എന്നിവർ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുലേഷ് വി. കെ. സ്വാഗതവും പ്രസിഡന്റ് മഹേഷ് കെ. വി. അധ്യക്ഷതയും വഹിച്ച ചടങ്ങിന് ക്യാമ്പ് സംഘാടകസമിതി കൺവീനർ കൂടിയായ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ജോഷി ഗുരുവായൂർ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

    പ്രവാസി മലയാളി കുട്ടികൾക്കിടയിൽ പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെയും, സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെയും പാഠങ്ങൾ പകർന്നു നൽകാൻ ഈ സമ്മർ ക്യാമ്പിലൂടെ കഴിഞ്ഞുവെന്നതാണ് ഈ ക്യാമ്പിന്റെ വിജയമെന്നും സംഘാടകർ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:summer campBahrainBahrain talentconcludes
    News Summary - Bahrain Talent Summer Thumbi Camp concludes
    Similar News
    Next Story
    X