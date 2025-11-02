Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    2 Nov 2025 1:34 PM IST
    2 Nov 2025 1:34 PM IST

    ബഹ്‌റൈൻ പ്രതിഭ റിഫ മേഖല സമ്മേളനം

    ബഹ്‌റൈൻ പ്രതിഭ റിഫ മേഖല സമ്മേളനം
    പ്ര​തി​ഭ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം എ​ൻ.​വി. ലി​വി​ൻ കു​മാ​ർ സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത്

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ മു​പ്പ​താം കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി റി​ഫ മേ​ഖ​ല സ​മ്മേ​ള​നം പ്ര​തി​ഭ സെ​ന്റ​റി​ലെ എം.​ടി. വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നാ​യ​ർ ന​ഗ​റി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​തി​ഭ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം എ​ൻ.​വി. ലി​വി​ൻ കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ലോ​ക​ത്തി​നു​ത​ന്നെ മാ​തൃ​ക​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​വും ആ​കു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്, ആ ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ലി​വി​ൻ കു​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്ര​ദീ​പ് പ​തേ​രി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഷി​ജു പി​ണ​റാ​യി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ഹേ​ഷ്‌ കെ.​വി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മേ​ഖ​ല ട്ര​ഷ​റ​ർ ബാ​ബു വി ​ടി സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും പ്ര​തി​ഭ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗം അ​നി​ൽ കെ ​പി സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സ​മ്മേ​ള​നം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത പു​തി​യ മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ കേ​ന്ദ്ര വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ഷ സ​തീ​ഷ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പ്ര​തി​ഭ മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം സി.​വി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം റീ​ഗ പ്ര​ദീ​പ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്തു സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ബാ​ബു വി ​ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ര​ഞ്ജു ഹ​രീ​ഷ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ബി​നീ​ഷ് ബാ​ബു ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ: ലി​ജി​ത്ത് ടി.​പി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ഷി​ജി വി.​കെ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ബി​നീ​ഷ് ബാ​ബു ട്ര​ഷ​റ​ർ, ഷൈ​ജു പി, ​മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ജ​യേ​ഷ് വി.​കെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ഷി​ജു പി​ണ​റാ​യി, ഷ​മേ​ജ്, ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ടി ​പി, ഷ​മി​ത സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, സ​രി​ത മേ​ല​ത്ത്, ര​മ്യ മ​ഹേ​ഷ്, ബ​വീ​ഷ് വാ​ളൂ​ർ, റ​ഷീ​ദ് മേ​പ്പ​യൂ​ർ, ശ്രീ​രാ​ജ് കാ​ന്ത​ലോ​ട്ട്, അ​ൻ​വ​ർ താ​യാ​ട്ട്, ര​ഖി​ൽ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, നി​തി​ൻ ആ​ന​ന്ദ്, പ്രേ​മ​ൻ കു​ന്നോ​ത്ത്, സ​മ​ദ് ചാ​വ​ക്കാ​ട്

    പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, നോ​ർ​ക്ക ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ ഉ​ൾ​പെ​ടു​ത്താ​നും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​യോ​ജ​നം പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷ​വും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക, മ​യ​ക്ക് മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗ​വും വ്യാ​പ​ന​വും ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് ശ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​മ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തു​ക, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നി​ന്നും ദി​വ​സ​വും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് പോ​യ​ന്റ് ഓ​ഫ് കാ​ൾ പ​ദ​വി ന​ൽ​കു​ക എ​ന്നീ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ച​ന്ദ്ര​ൻ പി​ണ​റാ​യി, ഷി​ജു പി​ണ​റാ​യി, ര​ഞ്ജു ഹ​രീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​സീ​ഡി​യം സ​മ്മേ​ള​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

