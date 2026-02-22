Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    22 Feb 2026 10:26 AM IST
    22 Feb 2026 10:26 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ റി​ഫ മേ​ഖ​ല സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ റി​ഫ മേ​ഖ​ല സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    റി​ഫ മേ​ഖ​ല സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ റി​ഫ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ 2026-27 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള വി​വി​ധ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നോ​ദ്ഘാ​ട​നം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗ​വു​മാ​യ ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​ഞ്ജു ഹ​രീ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങി​ന് മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബാ​ബു വി.​ടി സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​ഭ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ഹേ​ഷ് കെ.​വി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ലേ​ഷ് വി.​കെ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ഷീ​ബാ രാ​ജീ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ക​ൺ​വീ​ന​റും മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ വി.​പി ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മേ​ഖ​ല ലൈ​ബ്ര​റി സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ക്വി​സ് ക്ല​ബ് ലോ​ഞ്ചി​ങ് പ്ര​തി​ഭ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ലേ​ഷ് വി.​കെ​യും, മേ​ഖ​ല ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഹെ​ൽ​ത്ത് ക്ല​ബ് ലോ​ഞ്ചി​ങ് പ്ര​തി​ഭ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ഹേ​ഷ് കെ.​വി​യും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഷ​മി​ത സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ അ​വ​താ​രി​ക​യാ​യി, പ​രി​പാ​ടി സ​ജീ​വ​വും മ​നോ​ഹ​ര​വു​മാ​ക്കി. റി​ഫ സ്വ​ര​ല​യ ഗാ​യ​ക​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്നി​നോ​ടൊ​പ്പം വി​വി​ധ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഡാ​ൻ​സ്, ചെ​യി​ൻ സോ​ങ്, ഫ്യൂ​ഷ​ൻ ഡാ​ൻ​സ്, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, ഫ്ലൂ​ട്ട് മ്യൂ​സി​ക് എ​ന്നി ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പു​തു​താ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച ക്വി​സ് ക്ല​ബി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്പോ​ട്ട് ക്വി​സും പ​രി​പാ​ടി​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
