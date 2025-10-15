Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    15 Oct 2025 11:23 AM IST
    Updated On
    15 Oct 2025 11:23 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ മു​ഹ​റ​ഖ് മേ​ഖ​ല സ​മ്മേ​ള​നം

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ മു​ഹ​റ​ഖ് മേ​ഖ​ല സ​മ്മേ​ള​നം
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ മു​ഹ​റ​ഖ് മേ​ഖ​ല​സ​മ്മേ​ള​നം രാ​ജ്യ​സ​ഭ എം.​പി ഡോ. ​ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ്

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ മു​പ്പ​താ​മ​ത് കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മു​ഹ​റ​ഖ് മേ​ഖ​ല സ​മ്മേ​ള​നം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ സീ​താ​റാം യെ​ച്ചൂ​രി ന​ഗ​റി​ൽ ന​ട​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് പു​തു​ക്കി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കാ​ല​താ​മ​സം ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ കു​റ​വ് പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​യ പ​രി​ധി നീ​ട്ടി ന​ൽ​ക​ണം എ​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി സം​ബ​ന്ധി​യാ​യ പ്ര​ധാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ​മ്മേ​ള​നം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​സ​ഭ എം.​പി ഡോ. ​ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ് സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    താ​മ​സം നാ​ടി​ന് പു​റ​ത്താ​ണെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സ് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ക്കാ​ല​വും സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലാ​ണെ​ന്നും ആ ​നാ​ടി​ന് വേ​ണ്ടി വ​ലി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ എ​ക്കാ​ല​വും ന​ൽ​കി​യ​വ​രാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ര​ളം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​തു സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​രു​ടെ കൂ​ടെ​യാ​ണ് നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത് എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ്വ​ര​ല​യ ഗാ​യ​ക​രു​ടെ സ്വാ​ഗ​ത​ഗാ​ന​ത്തോ​ടെ സ​മ്മേ​ള​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    സ​ജീ​വ​ൻ മാ​ക്ക​ണ്ടി താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗി​രീ​ഷ് ക​ല്ലേ​രി സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും പ്ര​തി​ഭ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​ജോ​ഷ് മൊ​റാ​ഴ സം​ഘ​ട​നാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പി. ​ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌, എ​ൻ.​വി. ലി​വി​ൻ കു​മാ​ർ, ഷം​ജി​ത് കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്തു സം​സാ​രി​ച്ചു. 2025-2027 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്ക് അ​നി​ൽ സി.​കെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും സ​ജീ​വ​ൻ മാ​ക്ക​ണ്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യി പ​ത്തൊ​ൻ​പ​തം​ഗ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: അ​നി​ൽ സി.​കെ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സ​ന്തു പ​ട​ന്ന​പ്പു​റം (ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സ​ജീ​വ​ൻ മാ​ക്ക​ണ്ടി (പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), ഷീ​ല ശ​ശി (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), ഷി​ജു ഇ.​കെ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), ഗി​രീ​ഷ് ക​ല്ലേ​രി (മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​നി​ത മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ (അ​സി: മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി). എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ: ബി​നു ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, എ​ൻ.​കെ. അ​ശോ​ക​ൻ, സ​തീ​ശ​ൻ പി, ​ബി​ജു കെ.​പി, ബ​ബീ​ഷ്, സ​ജേ​ഷ്, താ​രി​ഖ്, ക​ണ്ണ​ൻ മു​ഹ​റ​ഖ്, സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ആ​യ​ഞ്ചേ​രി, സു​ലേ​ഷ്, സു​മേ​ഷ്, അ​ജീ​ഷ്.

