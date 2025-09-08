Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 11:07 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 11:07 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    bahrain prathibha
    cancel
    camera_alt

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ മു​ഹ​റ​ഖ് മേ​ഖ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ മു​ഹ​റ​ഖ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ കിം​സ് ഹെ​ൽ​ത്ത് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജീ​വി​ത ശൈ​ലി രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ടെ​സ്റ്റു​ക​ളും ഫ്രീ ​ഡോ​ക്ട​ർ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​നും ക്യാ​മ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മു​ന്നൂ​റി​ല​ധി​കം പേ​ർ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തും അ​ല്ലാ​തെ​യു​മാ​യി ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഡോ. ​ആ​കാ​ശ് ശ​ശി​ധ​ര​ൻ തൈ​റോ​യ്ഡ്, ഹെ​ർ​ണി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ക്ലാ​സ് എ​ടു​ത്തു.മു​ഹ​റ​ഖ് മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ​ജീ​വ​ൻ മാ​ക്ക​ണ്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    മു​ഹ​റ​ഖ് മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും, പ്ര​തി​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​ജോ​ഷ് മൊ​റാ​ഴ, പ്ര​തി​ഭ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി പി. ​ശ്രീ​ജി​ത്ത്, ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​യേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​യും മേ​ഖ​ല ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗി​രീ​ഷ് ക​ല്ലേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം പ്ര​തി​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​ജോ​ഷും ഡോ. ​ആ​കാ​ശി​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം പ്ര​തി​ഭ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ബി​നു മ​ണ്ണി​ലും കൈ​മാ​റി. ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് പ​ത്ത് ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ന്നു.മേ​ഖ​ല എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ യൂ​നി​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​തി​ഭ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു​മ​ണി​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി​യ ക്യാ​മ്പ് ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 മ​ണി​ക്ക് അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsmedical campBahrain NewsBahrain talent
    News Summary - Bahrain Talent Medical Camp organized
    Similar News
    Next Story
    X