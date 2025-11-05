Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 9:55 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ മ​നാ​മ മേ​ഖ​ല സ​മ്മേ​ള​നം

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ മ​നാ​മ മേ​ഖ​ല സ​മ്മേ​ള​നം
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ മ​നാ​മ മേ​ഖ​ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ 30ാമ​ത് കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മ​നാ​മ മേ​ഖ​ല സ​മ്മേ​ള​നം 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ​പ്ര​ശാ​ന്ത് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ന​ഗ​റി​ൽ (പ്ര​തി​ഭ സെ​ന്റ​ർ) ന​ട​ന്നു. പ്ര​തി​ഭ മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അം​ഗം ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ര​ൺ സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​വു​മാ​യ കെ.​വി. മ​ഹേ​ഷ്‌ സം​ഘ​ട​നാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​ഭ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​വും ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യ സി.​വി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, സു​ബൈ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, പ്ര​തി​ഭ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​ജോ​ഷ് മോ​റാ​ഴ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എ​ൻ.​കെ. വീ​ര​മ​ണി, എ​ൻ.​വി. ലി​വി​ൻ കു​മാ​ർ, ഷീ​ജ വീ​ര​മ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്തു സം​സാ​രി​ച്ചു. എ​ൻ.​വി. ലി​വി​ൻ കു​മാ​ർ, അ​നീ​ഷ് ക​രി​വെ​ള്ളൂ​ർ, റാ​ഫി ക​ല്ലി​ങ്ങ​ൽ, സു​ജി​ത രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന പ്ര​സീ​ഡി​യം സ​മ്മേ​ള​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. സ്വാ​ഗ​തം സം​ഘം ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ മ​ഹേ​ഷി യോ​ഗി ദാ​സ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി പ്ര​മേ​യം രാ​ജേ​ഷ് അ​റ്റാ​ച്ചേ​രി​യും അ​നു​ശോ​ച​ന പ്ര​മേ​യം ശ​ശി ക​ണ്ണൂ​രും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സ​മ്മേ​ള​ന​ന​ഗ​രി​യി​ൽ പ്ര​തി​ഭ ശാ​സ്ത്ര ക്ല​ബി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ശാ​സ്ത്ര​ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മ​നാ​മ മേ​ഖ​ല സ്വ​ര​ല​യ ഗാ​യ​ക​സം​ഘം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ഗ​ത​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മാ​റ്റേ​കി.

    സ​മ്മേ​ള​നം 2025- 2027 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള 21 അം​ഗ മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി​യെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി രാ​ജേ​ഷ് അ​റ്റാ​ച്ചേ​രി (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), നു​ബി​ൻ അ​ൻ​സാ​രി (പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), ശ​ശി ക​ണ്ണൂ​ർ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), ജീ​വ​ൻ ക​ല്ല​റ (ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സ​രി​ത കു​മാ​ർ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), ഷ​നി​ൽ കു​മാ​ർ (മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സൗ​മ്യ പ്ര​ദീ​പ​ൻ ( അ​സി: മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ).

    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ; സു​ജി​ത രാ​ജ​ൻ, ദീ​പ്തി രാ​ജേ​ഷ്, ജി​മേ​ഷ് പാ​ലേ​രി, ശ​ർ​മി​ള ശൈ​ലേ​ഷ്, നി​ര​ൺ സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​ട്ട്ള, സ്വ​ദി​ക് തെ​ന്ന​ല, അ​രു​ൺ​കു​മാ​ർ പി.​വി, ലി​നീ​ഷ് കാ​നാ​യി, മ​നോ​ജ് പോ​ൾ, സു​ഭാ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, തു​ഷാ​ര ര​തീ​ഷ്, ശ്രീ​ജേ​ഷ് വ​ട​ക​ര, ശി​ഹാ​ബ് മ​ര​യ്ക്കാ​ർ.

