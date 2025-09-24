Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 2:01 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 2:01 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ: മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ: മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ​യു​ടെ മ​നാ​മ മേ​ഖ​ല സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.​ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19ന് ​സ​ൽ​മാ​ബാ​ദി​ലെ എം.​സി.​എം.​എ​യി​ലെ സ​ഖാ​വ് വി​നോ​ദ് വി ​ന​ഗ​റി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് 2025-2027 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ക​മ്മ​ിറ്റി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ഷാ​ല​റ്റ് മ​നോ​ജ് പോ​ൾ സ്വാ​ഗ​ത​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​മു​ദി സി​ദ്ദി​ഖ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തീ​പ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സു​ലേ​ഷ് വി.​കെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സൗ​മ്യ പ്ര​തീ​പ് അ​നു​ശോ​ച​ന പ്ര​മേ​യ​വും ശ്രീ​ജി​ഷ് വ​ട​ക​ര ര​ക്ത​സാ​ക്ഷിപ്ര​മേ​യ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സു​ബൈ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, ന​ജീ​ബ് മീ​രാ​ൻ, കേ​ന്ദ്ര മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ് ക​രി​വ​ള്ളൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൂ​ബി​ൻ അ​ൻ​സാ​രി ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം സു​രേ​ഷ് വ​യ​നാ​ട് സം​ഘ​ട​നാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ സ​മ്മേ​ള​നം ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്: അ​മു​ദി സി​ദ്ദീ​ഖ്, യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി: ശ്രീ​ജി​ഷ് വ​ട​ക​ര, മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി: ഷ​മീ​ർ ച​ല്ലി​ശ്ശേ​രി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്: റ​മീ​സ്, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി: ഷാ​ഹി​ർ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി: സൈ​ന​ൽ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ: ര​തീ​ഷ് ചെ​റു​കു​ന്ന്, അ​ക്ബ​ർ, ആ​ഷി​ക് റ​ഹ്മാ​ൻ, ഷ​റീ​ജ്, സൗ​മ്യ പ്ര​തീ​പ്, സ​മീ​റ അ​മു​ദി, ജെ​സി​യ ജെ. ​യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ജി​ഷ് വ​ട​ക​ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്തു.

    61 അം​ഗ​ങ്ങ​ളും 11 അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 72 പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

