Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    20 Oct 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    20 Oct 2025 10:04 AM IST

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ മു​പ്പ​താം കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​നം: സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ മു​പ്പ​താം കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​നം: സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ മു​പ്പ​താം കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​നം സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ മു​പ്പ​താം കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ന സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. 2025 ഡി​സം​ബ​ർ 19ന് ​മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ന്റെ നാ​മ​ധേ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള ന​ഗ​രി​യി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​ഭ ഹാ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗം പ്ര​തി​ഭ മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പി. ​ശ്രീ​ജി​ത്ത്, സു​ബൈ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, എ​ൻ.​കെ വീ​ര​മ​ണി, എ​ൻ.​വി ലി​വി​ൻ കു​മാ​ർ, ഗി​രീ​ഷ് മോ​ഹ​ന​ൻ, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം റീ​ഗ പ്ര​ദീ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​ജോ​ഷ് മൊ​റാ​ഴ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം പാ​ന​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​തി​ഭ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​വു​മാ​യ മ​ഹേ​ഷ് കെ.​വി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ന് മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ് പി.​വി സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ര​ഞ്ജി​ത്ത് കു​ന്ന​ന്താ​നം ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നും, എ​ൻ.​വി ലി​വി​ൻ കു​മാ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റും, വി.​കെ സു​ലേ​ഷ്, നി​ഷ സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രു​മാ​യി 251 അംഗ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റു സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രും ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രും: ഗി​രീ​ഷ് മോ​ഹ​ന​ൻ, അ​നീ​ഷ് പി.​വി (സാ​മ്പ​ത്തി​കം), മ​ഹേ​ഷ് കെ.​വി, നി​ര​ൻ സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ (പ്ര​ച​ര​ണം), ബി​നു ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, ജോ​ഷി ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ (വേ​ദി), ഷി​ജു പി​ണ​റാ​യി, രാ​ജേ​ഷ് അ​റ്റാ​ച്ചേ​രി (ന​ഗ​രി), അ​നി​ൽ കെ. ​പി, ര​ജീ​ഷ് വി (​ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ), പ്ര​ദീ​പ് പ​തേ​രി, ബൈ​ജു (മീ​ഡി​യ), ജ​യ​കു​മാ​ർ, സ​ജേ​ഷ് ശി​വ (ഭ​ക്ഷ​ണം), റീ​ഗ പ്ര​ദീ​പ്, അ​നി​ൽ സി.​കെ (റി​സ​പ്‌​ഷ​ൻ), നൗ​ഷാ​ദ് പൂ​നൂ​ർ, ജ​യ​രാ​ജ് വെ​ള്ളി​നേ​ഴി (സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി), സ​ജീ​വ​ൻ മാ​ക്ക​ണ്ടി, അ​ജീ​ഷ് കെ.​എം (വ​ള​ന്റി​യ​ർ), റാ​ഫി, ഗം​ഗാ​ധ​ര​ന്‍ മു​ണ്ട​ത് (അ​നു​ബ​ന്ധ പ​രി​പാ​ടി - സ്പോ​ര്‍ട്സ്), നൗ​ഷാ​ദ് പൂ​നൂ​ർ, ജ​യേ​ഷ് വി.​കെ (അ​നു​ബ​ന്ധ പ​രി​പാ​ടി ര​ക്ത ദാ​നം). സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​നു​ബ​ന്ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Bahrain Talent 30th Central Conference
