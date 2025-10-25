Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 8:03 AM IST

    അ​റ​ബ് റീ​ഡി​ങ് ച​ല​ഞ്ചി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് അ​ഭി​മാ​ന​നേ​ട്ടം

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​സിം മു​ബാ​റ​ക്കി​ന് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം
    അ​റ​ബ് റീ​ഡി​ങ് ച​ല​ഞ്ചി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് അ​ഭി​മാ​ന​നേ​ട്ടം
    ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മി​നൊ​പ്പം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​സിം

    മ​നാ​മ: ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് അ​റ​ബ് റീ​ഡി​ങ് ച​ല​ഞ്ചി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നും അ​ഭി​മാ​ന​നേ​ട്ടം. അ​ഹ്‍ലി​യ പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​സിം മു​ബാ​റ​ക് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യ​ത്. നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​സി​മി​നെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ മു​ബാ​റ​ക്​ ജു​മു​അ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​​പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 50 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള 32 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​വാ​യ​ന​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​റ​ബി ഭാ​ഷാ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വാ​യ​ന ശേ​ഷി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് ജു​മു​അ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​സിം ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് അ​റ​ബ് റീ​ഡി​ങ് ച​ല​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​ത്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ മ​ക്തൂം ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വ്‌​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ ന​ട​ന്ന ഈ ​പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ആ​ഗോ​ള വാ​യ​നാ സം​രം​ഭ​ത്തി​ൽ, രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 137,000ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​സിം മു​ബാ​റ​ക്കി​ന്റെ ഈ ​നേ​ട്ടം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ യു​വ​ത​ല​മു​റ​ക്ക് വാ​യ​ന​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന​താ​ണ്.

