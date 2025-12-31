Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 12:08 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 12:08 PM IST

    പു​ടി​ന്റെ വ​സ​തി​ക്ക് നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം; ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    പു​ടി​ന്റെ വ​സ​തി​ക്ക് നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം; ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    മ​നാ​മ: റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​സ​തി ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ന​ട​ന്ന ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​ർ​ക്കാ​റി​നും പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ച ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തെ​യും ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ​ത്ത​രം ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ന്ന​താ​യി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഭീ​ക​ര​വാ​ദ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും രാ​ജ്യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ ഈ ​സം​ഭ​വം റ​ഷ്യ​യും യു​ക്രെ​യ്നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വാ​ക്പോ​രി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം നോ​വ്ഗൊ​റോ​ഡ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പു​ടി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​സ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് 91 ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ യു​ക്രെ​യ്ൻ അ​യ​ച്ച​താ​യാ​ണ് റ​ഷ്യ​യു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം. ഡ്രോ​ണു​ക​ളെ​ല്ലാം ത​ക​ർ​ത്ത​താ​യും ഇ​തി​ന് ത​ക്ക തി​രി​ച്ച​ടി ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും റ​ഷ്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സെ​ർ​ജി ലാ​വ്‌​റോ​വ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ വെ​റും നു​ണ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്‌​കി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. ന​വം​ബ​ർ മു​ത​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ന​യ​ത​ന്ത്ര ച​ർ​ച്ച​ക​ളെ ഈ ​സം​ഭ​വം ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്.

