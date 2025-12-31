Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 12:10 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 12:11 PM IST

    യു.​എ.​ഇ​യു​മാ​യി സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ബ​ന്ധം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ​രി​ഷ്‌​കൃ​ത ശി​ക്ഷാ​രീ​തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി യു.​എ.​ഇ സം​ഘം
    യു.​എ.​ഇ​യു​മാ​യി സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ബ​ന്ധം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    മ​നാ​മ: യു.​ഇ.​എയുമായി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ബ​ന്ധ​വും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വീ​ണ്ടും ശ​ക്ത​മാ​ക്കി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വെ​ർ​ഡി​ക്റ്റ് എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് ആ​ൾ​ട്ട​ർ​നേ​റ്റി​വ് സെ​ന്റ​ൻ​സി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഷെ​യ്ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, യു.​എ.​ഇ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ പെ​ന​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ക​റ​ക്ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ സ​ഈ​ദ് അ​ലി ലൂ​ത്ത​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​വ​രു​ന്ന ബ​ദ​ൽ ശി​ക്ഷാ രീ​തി​ക​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും നേ​രി​ട്ട് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് യു.​എ.​ഇ സം​ഘം സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ രാ​ജാ​വി​ന്റെ ‘ഓ​പ​ൺ പ്രി​സ​ൺ​സ്’ പ്രോ​ജ​ക്ടും ബ​ദ​ൽ ശി​ക്ഷാ​രീ​തി​ക​ളും ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് സം​ഘ​ത്തി​ന് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കി.

    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ ഷെ​യ്ഖ് റാ​ഷി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​വു​മാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    യു.​എ.​ഇ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഓ​പ​ൺ പ്രി​സ​ൺ കോം​പ്ല​ക്സ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. അ​വി​ടെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​പ​രി​ശീ​ല​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി അ​ധി​ഷ്ഠി​ത പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും വി​ല​യി​രു​ത്തി. ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക് പോ​സി​റ്റി​വാ​യ രീ​തി​യി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സം​ഘ​ത്തി​ന് പ്ര​സ​ന്റേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഈ ​മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ യു.​എ.​ഇ സം​ഘം പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ഇ​ത്ത​രം നൂ​ത​ന​മാ​യ ഭ​ര​ണ​പ​രി​ഷ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ ശി​ക്ഷാ-​തി​രു​ത്ത​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

