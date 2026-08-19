ഇൻഡെംമ്റ്റിയിലെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാം; ബഹ്റൈനിലെ പ്രവാസികൾക്ക് വെർച്വൽ വർക്ക്ഷോപ്പുമായി എസ്.ഐ.ഒtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ സ്വകാര്യമേഖലയിലെ പ്രവാസി ജീവനക്കാർക്കായി സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വെർച്വൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. തൊഴിൽ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പുതിയ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജീവനക്കാർക്ക് വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനാണ് ഈ ശിൽപശാല നടത്തുന്നത്. ആഗസ്റ്റ് 27-ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെയാണ് ഓൺലൈൻ സെഷൻ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വകാര്യമേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ ശിൽപശാലയിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഇതിനായി എസ്.ഐ.ഒയുടെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജായ (@siobahrain) ബയോയിലെ ലിങ്ക് വഴി താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രവാസികൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമായ ഈ അവസരം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
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