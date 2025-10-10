Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 10 Oct 2025 10:29 AM IST
    date_range 10 Oct 2025 10:29 AM IST

    ‘സി​ഗ്നേ​ച്ച​ർ' അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ച് സൈ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    ‘സി​ഗ്നേ​ച്ച​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ച് സൈ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    'സി​ഗ്നേ​ച്ച​ർ' അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ടെ​ലി​കോം ടെ​ക്നോ​ള​ജി ക​മ്പ​നി​യാ​യ സൈ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 'സി​ഗ്നേ​ച്ച​ർ' അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    പ്രീ​മി​യം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ സെ​യി​ൻ വീ​ണ്ടും ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. അം​ഗീ​കാ​ര​വും അ​ർ​ഥ​വ​ത്താ​യ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ങ് അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സി​ഗ്നേ​ച്ച​ർ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ ത​നി​മ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടാ​ൻ ഈ ​പ​രി​പാ​ടി സ​ഹാ​യി​ച്ചു. സൈ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നേ​തൃ​ത്വ ടീ​മു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് സം​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​ത് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും മൂ​ല്യ​വ​ത്താ​യ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ക​മ്പ​നി ന​ൽ​കു​ന്ന ശ്ര​ദ്ധ​യു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ്.

    സൈ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രീ​മി​യം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന്റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് 'സി​ഗ്നേ​ച്ച​ർ' എ​ന്ന് സൈ​യി​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചീ​ഫ് ക​സ്റ്റ​മ​ർ കെ​യ​ർ ഓ​ഫി​സ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല സ​ൽ​മീ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘ഈ ​സം​രം​ഭം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ടു​ള്ള സെ​യി​നി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മെ​ന്ന ത​ത്ത്വം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. സി​ഗ്നേ​ച്ച​ർ വ​ഴി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്തെ ക​സ്റ്റ​മ​ർ സേ​വ​ന നി​ല​വാ​രം ത​ന്നെ മാ​റ്റി​യെ​ഴു​തു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ഭാ​വി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ന​താ​യ പ്ര​ത്യേ​കാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സി​ഗ്നേ​ച്ച​റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാ​ൻ 66666107 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ സൈ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യോ signature@bh.zain.com എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യാം. https://eshop.bh.zain.com/signature എ​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ് പേ​ജി​ലും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    TAGS:Gulf NewsBahrain Newsgulf news malayalam
