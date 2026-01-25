Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 25 Jan 2026 11:11 AM IST
    date_range 25 Jan 2026 11:11 AM IST

    സ​മാ​ധാ​ന ബോ​ർ​ഡ് ചാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    സ​മാ​ധാ​ന ബോ​ർ​ഡ് ചാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ സ​യാ​നി


    ആ​ഗോ​ള സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന് പു​തി​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പ്

    മ​നാ​മ: ലോ​ക​ത്ത് സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മി​തി​യാ​യ ‘പീ​സ് ബോ​ർ​ഡ്’ ചാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ ക്ഷ​ണ​പ്ര​കാ​രം വാ​ഷി​ങ്ട​ണി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ, രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം പ്രൈം ​മി​നി​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് കോ​ർ​ട്ട് മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഈ​സ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ സ​യാ​നി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മു​ള്ള ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് ഇ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നീ​തി​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും യു.​എ​ൻ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ജ്യം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ എ​ത്തി​ക്കു​ക, ഗ​സ്സ​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര സു​ര​ക്ഷാ സം​യോ​ജ​ന-​സ​മൃ​ദ്ധി ക​രാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സു​ര​ക്ഷ​യും വി​ക​സ​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. 2026-2027 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷാ സ​മി​തി​യി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അം​ഗ​മാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തും പീ​സ് ബോ​ർ​ഡി​ലെ അം​ഗ​ത്വ​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ്വാ​ധീ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ത​പ​ര​മാ​യ സ​ഹി​ഷ്ണു​ത, സം​വാ​ദം, സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തു​ട​ർ​ന്നും സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടും.

    X