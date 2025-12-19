Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വാ​ഹ​ന...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 10:48 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വാ​ഹ​ന ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ തു​റ​മു​ഖം വ​ഴി എ​ത്തി​യ​ത് 41,000ത്തി​ല​ധി​കം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വാ​ഹ​ന ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ തു​റ​മു​ഖം വ​ഴി​യു​ള്ള വാ​ഹ​ന ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 2025ലെ ​ആ​ദ്യ 11 മാ​സ​ത്തെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 41,013 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് തു​റ​മു​ഖം വ​ഴി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഇ​ത് 38,926 ആ​യി​രു​ന്നു. ഏ​ക​ദേ​ശം 5.4 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​താ​ഗ​ത-​വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 2087 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​ക​മാ​യി ഈ ​വ​ർ​ഷം തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ​ത്തി.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഇ​റ​ക്കു​മ​തി-​ക​യ​റ്റു​മ​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​യാ​ണ് ഈ ​വ​ള​ർ​ച്ച​യെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​യ​ത്. ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ് എ​ത്തി​യ​ത് മേ​യ് മാ​സ​ത്തി​ലും. പ്ര​തി​മാ​സം ശ​രാ​ശ​രി 3729 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്കെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ ക​മേ​ഴ്സ്യ​ൽ ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 8.5 ശ​ത​മാ​ന​വും ജ​ന​റ​ൽ കാ​ർ​ഗോ​യി​ൽ 25 ശ​ത​മാ​ന​വും വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.സ്വ​കാ​ര്യ കാ​റു​ക​ൾ, വാ​ണി​ജ്യ​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഭാ​ര​മേ​റി​യ യ​ന്ത്ര​സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്കും സ​മീ​പ​വി​പ​ണി​ക​ളി​ലേ​ക്കും എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ക​വാ​ട​മാ​ണ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ തു​റ​മു​ഖം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Bahrain sees huge increase in vehicle imports
    Similar News
    Next Story
    X