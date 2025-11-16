Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    എ.​ഐ​യി​ൽ ഭാ​വി ക​ണ്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    • 2030 ഓ​ടെ 50,000 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി
    • ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ജോ​ലി​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യം
    എ.​ഐ​യി​ൽ ഭാ​വി ക​ണ്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    മ​നാ​മ: 2030 ഓ​ടെ 50,000 പേ​രെ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സി​ൽ (എ.​ഐ) പ്രാ​വീ​ണ്യം ന​ൽ​കി ഒ​രു തൊ​ഴി​ൽ​സേ​ന​യെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി ബ​ഹ്റൈ​ൻ. എ.​ഐ ആ​ണ് ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി എ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഈ ​സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ദൗ​ത്യ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    ലേ​ബ​ർ ഫ​ണ്ട് തം​കീ​ൻ ആ​ണ് ഈ ​മ​ഹാ​യ​ജ്ഞ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന ബോ​ർ​ഡ് രൂ​പ​രേ​ഖ ന​ൽ​കി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്തു​ണ​യു​ള്ള ദൗ​ത്യ​മാ​ണി​ത്. ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ-​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി ഇ​തി​നോ​ട​കം ത​ന്നെ ദേ​ശീ​യ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ന​യ​വും ഒ​രു എ.​ഐ എ​ത്തി​ക്സ് ഗൈ​ഡും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജി.​സി.​സി​യി​ലെ മ​റ്റ് അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​തൊ​രു റ​ഫ​റ​ൻ​സ് പോ​യ​ന്റാ​യി മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ജോ​ലി​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​മാ​യി, എ.​ഐ​യെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ലൈ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്കും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​ൽ പ​ദ്ധ​തി ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്നു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ക്ക​ണോ​മി സ്ട്രാ​റ്റ​ജി, ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി, ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ സെ​ക്ട​ർ സ്ട്രാ​റ്റ​ജി എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​മാ​റ്റം രാ​ജ്യം ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ധ​ന​കാ​ര്യ, ദേ​ശീ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ​തി​ന​കം​ത​ന്നെ പ്ര​ക​ട​നം ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നും വ​ള​ർ​ച്ചാ​പ്ര​വ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​നും എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക മോ​ഡ​ലി​ങ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പോ​ളി​ടെ​ക്നി​ക്കി​ലെ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി, പൗ​ര​ന്മാ​രെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​നാ​യി സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി വ​രു​ന്നു.

    ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ കോ​മ്പ​റ്റീ​ഷ​ൻ, ഹാ​ക്ക്ഫെ​സ്റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് എ.​ഐ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഒ​രു സ​മ​ർ​പ്പി​ത ദേ​ശീ​യ എ.​ഐ ത​ന്ത്രം, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് വി​ഷ​ൻ 2030 കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​സ​ർ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. വ്യ​വ​സാ​യം, ധ​ന​കാ​ര്യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം എ.​ഐ വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്നും സെ​ന്റ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

