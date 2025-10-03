Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 11:57 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ പ​രീ​ക്ഷ: ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ തീ​യ​തി നീ​ട്ടി

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ പ​രീ​ക്ഷ: ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ തീ​യ​തി നീ​ട്ടി
    മ​നാ​മ: സ​യ​ൻ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫോ​റം (എ​സ്.​ഐ.​എ​ഫ്) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ 12 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ 2025ലെ ​ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ തീ​യ​തി നീ​ട്ടി. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10 വ​രെ​യാ​ണ് നീ​ട്ടി​യ​തെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​നം. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ട​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണി​ത്. 6 മു​ത​ൽ 11 വ​രെ​യു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ടം ന​വം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കും. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം ന​വം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന വാ​രം ന​ട​ക്കും. മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ടം ഡി​സം​ബ​ർ ആ​ദ്യ വാ​ര​വും ന​ട​ക്കും. 6 മു​ത​ൽ 11 വ​രെ​യു​ള്ള ഓ​രോ ക്ലാ​സ്സി​ൽ നി​ന്നും മി​ക​ച്ച ര​ണ്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വീ​തം ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ അ​വാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, എ​ല്ലാ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ഇ-​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്. പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന സ്കൂ​ളു​ക​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്.

