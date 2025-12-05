Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 12:09 PM IST

    ബഹ്‌റൈൻ-സൗദി സഹകരണം വർധിപ്പിക്കും: വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​സൗ​ദി കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ നാ​ലാം യോ​ഗം ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്നു
    ബഹ്‌റൈൻ-സൗദി സഹകരണം വർധിപ്പിക്കും: വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സും യോ​ഗ​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്നു 

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നും സൗ​ദി​യും ത​മ്മി​ൽ വി​വി​ധ സം​യോ​ജ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​സൗ​ദി കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ നാ​ലാം യോ​ഗം. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സും സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​വും പൊ​തു​വാ​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഉ​ന്ന​ത​ത​ല യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന​ത്. രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, സൗ​ദി രാ​ജാ​വ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​സൗ​ദി ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഈ ​ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ന്ധം ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​വി​ട​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ന്തോ​ഷം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച പ്രി​ൻ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ, എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ദി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ നി​ര​വ​ധി സം​യോ​ജ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക​രാ​റു​ക​ളു​മാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​സൗ​ദി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​ഷ​ൻ സി​സ്റ്റം ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കും. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ-​പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഗേ​റ്റു​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കും. സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ്യാ​വ​സാ​യി​ക ഉ​ൽ‌​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​റി​ജി​ൻ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കും. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സൗ​ദി​യി​ൽ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കും. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് നോ​ർ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക റീ​ജി​യ​ണ​ൽ സേ​ഫ്റ്റി ഓ​വ​ർ​സൈ​റ്റ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​നി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അം​ഗ​മാ​കും. സൗ​ദി ടെ​ലി​കോം ക​മ്പ​നി​ക്കാ​യി (എ​സ്.​ടി.​സി) ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ സം​യോ​ജി​ത ഡാ​റ്റാ സെ​ന്റ​ർ സ്ഥാ​പി​ക്കും.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ​യും സൗ​ദി​യെ​യും ആ​ഗോ​ള ശൃം​ഖ​ല​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് ക​ട​ലി​ന​ടി​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഫൈ​ബ​ർ ഒ​പ്റ്റി​ക് കേ​ബി​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കും . ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ അ​ൽ ഈ​സ​ൽ, അ​ൽ-​ദു​ർ, അ​ൽ ഹി​ദ്ദ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന, ശു​ദ്ധ​ജ​ല പ്ലാ​ന്റു​ക​ളി​ൽ എ.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ പ​വ​ർ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തും. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ സോ​ളാ​ർ പ​വ​ർ പ്ലാ​ന്റ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ഇ​ര​ട്ട നി​കു​തി ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ൽ, നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്ക​ൽ, മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക, ആ​ണ​വ​സു​ര​ക്ഷ​യും റേ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും, യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നും കി​ങ് സൗ​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം, റെ​യി​ൽ​വേ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും യോ​ഗ്യ​ത​യും, സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി ന​യ​ത​ന്ത്രം, നി​ക്ഷേ​പം, സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഉ​ട​മ്പ​ടി​ക​ളും ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ക​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​സൗ​ദി കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ത്താ​നും ഇ​രു കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​ക​ളും സ​മ്മ​തി​ച്ചു.

