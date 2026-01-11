Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightതെ​രു​വു​ക​ച്ച​വ​ടം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 11:01 AM IST

    തെ​രു​വു​ക​ച്ച​വ​ടം പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് മാ​ത്രം പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലോ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലോ ജോ​ലിചെ​യ്യാ​ത്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​നാ​യി​രി​ക്ക​ണം
    തെ​രു​വു​ക​ച്ച​വ​ടം പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് മാ​ത്രം പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    cancel

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തെ തെ​രു​വു​ക​ച്ച​വ​ടം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കാ​ര്യ-​കാ​ർ​ഷി​ക മ​ന്ത്രി വാ​ഇ​ൽ അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു. തെ​രു​വു​ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​നു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ‘ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു ലൈ​സ​ൻ​സ്’ എ​ന്ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​യ​മ​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്. ഒ​രു വ്യ​ക്തി​ക്ക് ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു ലൈ​സ​ൻ​സ് ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, മ​റ്റൊ​രു അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് സി​സ്റ്റം സ്വ​യം ത​ട​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ത് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് 31 ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള തെ​രു​വു​ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ 10 ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ 2023ലും, ​ഏ​ഴ് എ​ണ്ണം 2024ലും, 14 ​എ​ണ്ണം 2025ലു​മാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മു​ഹ​റ​ഖ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഒ​രു ലൈ​സ​ൻ​സ് ഇ​തി​ന​കം സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    ക​ച്ച​വ​ട നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​താ​യും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കാ​ര്യ-​കാ​ർ​ഷി​ക മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ, എം​ബ​സി​ക​ൾ, ഹൈ​വേ​ക​ൾ, ജ​ങ്ഷ​നു​ക​ൾ, ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് സ​മീ​പം ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്താ​ൻ പാ​ടി​ല്ല, സ​മാ​ന​മാ​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​ട​ക​ളു​ടെ 500 മീ​റ്റ​ർ പ​രി​ധി​യി​ൽ ക​ച്ച​വ​ടം അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല, പാ​കം ചെ​യ്ത ഭ​ക്ഷ​ണം, പാ​ലു​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, വെ​ടി​മ​രു​ന്ന്, ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്നും ഉ​ച്ച​ഭാ​ഷി​ണി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തും പ​രി​സ​രം മ​ലി​ന​മാ​ക്കു​ന്ന​തും നി​രോ​ധി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    മൊ​ബൈ​ൽ ഫു​ഡ് ട്ര​ക്കു​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ, സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് ക​ച്ച​വ​ട​മെ​ങ്കി​ൽ ഉ​ട​മ​യു​ടെ രേ​ഖാ​മൂ​ല​മു​ള്ള അ​നു​മ​തി​യും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​നു​മ​തി​പ​ത്ര​വും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു. ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ ആ​റ് മു​ത​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി വ​രെ മാ​ത്ര​മേ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നാ​നു​മ​തി​യു​ള്ളൂ.

    നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക് സൈ​റ്റു​ക​ളി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഫു​ഡ് ട്ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കാ​യി പു​തി​യൊ​രു പ​ദ്ധ​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ത​യാ​റാ​ക്കി​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള സ്ഥ​ലം മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    നി​ല​വി​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ 18 മൊ​ബൈ​ൽ ഫു​ഡ് ട്ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Bahrain restricts street vending to citizens only
    Similar News
    Next Story
    X