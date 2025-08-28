Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    28 Aug 2025 10:09 AM IST
    28 Aug 2025 10:09 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഉ​റ​ച്ച പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​ൻ

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ സ​യാ​നി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    ഒ.​ഐ.​സി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ സ​യാ​നി

    മ​നാ​മ: ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ഒ.​ഐ.​സി.) വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ സ​യാ​നി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. തു​ർ​ക്കി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഹാ​ക​ൻ ഫി​ദാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രും ഒ.​ഐ.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം താ​ഹ​യും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള പൊ​തു​വാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യോ​ടെ, അ​ധി​നി​വേ​ശ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യെ​യും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ക​ഷ്ട​പ്പാ​ടു​ക​ളെ​യും​കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ശ​ങ്ക ഈ ​യോ​ഗം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഡോ. ​അ​ൽ സ​യാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​ബി​ന്ദു​വും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​നം, സു​ര​ക്ഷ, സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ നി​ല​നി​ൽ​പ് എ​ന്നി​വ​ക്ക് അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച പി​ന്തു​ണ അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ എ​ല്ലാ ക​ക്ഷി​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി, ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും വെ​ള്ള​ത്തി​നും മ​രു​ന്നി​നും അ​വ​ശ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​ളു​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​ൻ, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം, അ​ന്ത​സ്സ് എ​ന്നി​വ​യ്ക്കു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ചു​ത​രു​ന്നു.

    സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും, മാ​നു​ഷി​ക നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​നും, ബ​ന്ദി​ക​ളെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​നും, ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​നും, മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നീ​തി​യും ശാ​ശ്വ​ത​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും യു.​എ​ൻ, സു​ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഡോ. ​അ​ൽ സ​യാ​നി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ര​ണ്ട് രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബ​ന്ദി​ക​ളെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഖ​ത്ത​ർ-​ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ-​യു.​എ​സ്. മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും, ഗ​സ്സ​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നും സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചു.

    2026-‘27 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ യു.​എ​ൻ. സു​ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ലെ ഒ​രു താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അം​ഗ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നും അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​വ​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    OIC Gulf News foreign ministers Bahrain News
