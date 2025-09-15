Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightലോ​ക പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 8:24 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 8:24 AM IST

    ലോ​ക പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷ ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്‍റ് സൊ​സൈ​റ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    bahrain red crescent society
    cancel
    camera_alt

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്‍റ് സൊ​സൈ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    മ​നാ​മ: ‘പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷ​യും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന​വും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ലോ​ക പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷ ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്‍റ് സൊ​സൈ​റ്റി (ബി.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്). ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദ ​അ​വ​ന്യൂ​സ് മാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​വും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​വു​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളോ​ട് ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ന്ന ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടി.

    ബി.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​വും യു​വ​ജ​ന കൗ​ൺ​സി​ൽ ത​ല​വ​നു​മാ​യ ഡോ. ​നി​ലോ​ഫ​ർ ജ​ഹ്റോ​മി, സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്‍റ​ൽ ടീം ​എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷാ ക​മ്മി​റ്റി​യും സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ മ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​നം മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നും പ്ര​കൃ​തി ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക്ക് വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.സി.​പി.​ആ​ർ, ശ്വാ​സം​മു​ട്ട​ൽ, ചെ​റി​യ പ​രി​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷ ന​ൽ​കാം എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​ര​വ​ധി സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    കൂ​ടാ​തെ, പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​നം എ​ങ്ങ​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും ഈ ​സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ വ​ഴി ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച്, ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഭൂ​മി​യെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ അ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധം ഈ ​സം​രം​ഭം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrain NewsWorld First Aid DayBahrain Red Crescent Society
    News Summary - Bahrain Red Crescent Society celebrates World First Aid Day
    Similar News
    Next Story
    X