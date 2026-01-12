Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസാ​മ്പ​ത്തി​ക...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 11:56 AM IST

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ​ന്നാ​മ​ത്

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ഗോ​ള സൂ​ചി​ക​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം
    സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ​ന്നാ​മ​ത്
    cancel

    മ​നാ​മ: ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്ത് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ധ​ന​കാ​ര്യ-​ദേ​ശീ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ 2025ലെ ​മൂ​ന്നാം പാ​ദ സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ ഈ ​നേ​ട്ടം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഫ്രേ​സ​ർ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ 'വേ​ൾ​ഡ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ഫ്രീ​ഡം ഇ​ൻ​ഡ​ക്സ് 2025' പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഈ ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ആ​കെ 165 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഈ ​സൂ​ചി​ക​യി​ൽ ബി​സി​ന​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്ത് ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്താ​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് സാ​ധി​ച്ചു.

    ബി​സി​ന​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, സു​ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​യ​ങ്ങ​ൾ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ്യാ​പാ​ര സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം, ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ന്റെ വ​ലി​പ്പം, നി​യ​മ​വ്യ​വ​സ്ഥ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ച് പ്ര​ധാ​ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഫ്രേ​സ​ർ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​തി​ൽ സു​ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ചെ​ല​വു​ക​ളി​ലും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ നേ​തൃ​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ക​രു​ത്തു​റ്റ സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​ധ​ന​കാ​ര്യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ളു​ടെ​യും ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മു​ള്ള ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ലോ​ക​ബാ​ങ്ക് പു​തു​താ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘ബി​സി​ന​സ് റെ​ഡി’ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, ബി​സി​ന​സ് റെ​ഡി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ പ​ത്ത് പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നാ​ലെ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​താ​ണ്.

    പൊ​തു​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ, ത​ർ​ക്ക​പ​രി​ഹാ​രം, കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ഇ​ൻ​സോ​ൾ​വ​ൻ​സി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​മേ​ഖ​ല​ക​ൾ. മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ലു​ള്ള റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ, നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ എ​ളു​പ്പം, കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ പൊ​തു​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ രാ​ജ്യ​ത്തെ ബി​സി​ന​സ് മേ​ഖ​ല​ക്ക് ക​രു​ത്തേ​കു​ന്നു. വി​വി​ധ വ​ലി​പ്പ​ത്തി​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ഗോ​ള നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വി​പ​ണി​യെ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ന്റെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Bahrain ranks first in economic freedom
    Similar News
    Next Story
    X