Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഇ​ന്‍റ​ർ​നെ​റ്റ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 8:51 AM IST

    ഇ​ന്‍റ​ർ​നെ​റ്റ് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    ശരാശരി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഡൗൺലോഡ് സ്പീഡ് 233.22 എം.ബി.പി.എസ്
    ഇ​ന്‍റ​ർ​നെ​റ്റ് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്
    cancel

    മ​നാ​മ: മൊ​ബൈ​ൽ ഇ​ന്‍റ​ർ​നെ​റ്റ് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്ത് അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി ബ​ഹ്റൈ​ൻ.ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ഇ​ന്‍റ​ർ​നെ​റ്റ് വേ​ഗം അ​ള​ക്കു​ന്ന യു.​എ​സ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഊ​ക്ല​യു​ടെ 'സ്പീ​ഡ്ടെ​സ്റ്റ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഇ​ൻ​ഡ​ക്സ്' പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം.

    2025ലെ ​ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്, 233.22 എം.​ബി.​പി.​എ​സ് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് വേ​ഗ​മാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പു​രോ​ഗ​തി പ്രാ​പി​ച്ച ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​റു​ള്ള ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ (225.29 എം.​ബി.​പി.​എ​സ്), ഡെ​ൻ​മാ​ർ​ക് (185.04 എം.​ബി.​പി.​എ​സ്) തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​റി​ക​ട​ന്ന​ത്.ഇ​ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ അ​തി​വേ​ഗ വ​ള​ർ​ച്ച​യും 5 ജി ​നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലെ വ​ര​വും കാ​ര​ണ​മാ​ണ്.

    റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം, യു.​എ.​ഇ 584.97 എം.​ബി.​പി.​എ​സ് വേ​ഗ​വു​മാ​യി ആ​ഗോ​ള പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി.ഖ​ത്ത​ർ (507.47 എം.​ബി.​പി.​എ​സ്), കു​വൈ​ത്ത് (413.57 എം.​ബി.​പി.​എ​സ്) എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ 197.23 എം.​ബി.​പി.​എ​സ് വേ​ഗ​വു​മാ​യി എ​ട്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. ഈ ​നേ​ട്ടം ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​നും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രം​ഗ​ത്തെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsInternet speedReportBahrain News
    News Summary - Bahrain ranks fifth in internet speed
    Similar News
    Next Story
    X