Madhyamam
    1 Oct 2025 10:17 AM IST
    1 Oct 2025 10:17 AM IST

    മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള യു.​എ​സ് ടി.​ഐ.​പി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്; തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ എ​ട്ടാം ത​വ​ണ​യും ബ​ഹ്റൈ​ന് ‘ട​യ​ർ 1' റാ​ങ്ക്

    അ​ഭി​മാ​ന​വു​മാ​യി ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി
    നി​ബ്രാ​സ് താ​ലി​ബ്

    മ​നാ​മ: മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​യ 'ട്രാ​ഫി​ക്കി​ങ് ഇ​ൻ പേ​ഴ്‌​സ​ൺ​സ് (ടി.​ഐ.​പി) റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി'​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ എ​ട്ടാം വ​ർ​ഷ​വും 'ട​യ​ർ 1' റാ​ങ്കി​ങ് നി​ല​നി​ർ​ത്തി. മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് 'ട​യ​ർ 1'. ഈ ​നേ​ട്ടം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളോ​ടും തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടു​മു​ള്ള അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ) ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​റും മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് വി​രു​ദ്ധ ദേ​ശീ​യ​സ​മി​തി​യു​ടെ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ നി​ബ്രാ​സ് താ​ലി​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു. മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തി​നെ നേ​രി​ടാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ ഇ​തു പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.


    മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​മ​പ​ര​വും സ്ഥാ​പ​ന​പ​ര​വു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് അ​ടി​സ്ഥാ​നം. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ 'മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മം 2008' ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഈ ​രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, വേ​ത​ന സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​നം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ശ​മ്പ​ളം കൃ​ത്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് കേ​സു​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ, നീ​തി​ന്യാ​യ സം​വി​ധാ​നം എ​ന്നി​വ സ്ഥാ​പി​ച്ചു. ഇ​ര​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും അ​ന്ത​സ്സോ​ടെ പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ക്കാ​നും ദേ​ശീ​യ റ​ഫ​റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​വും ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു. 2021ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നും ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള റീ​ജ​ന​ൽ സെ​ന്റ​ർ വ​ഴി​യാ​ണ് ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പൊ​ലീ​സ്, ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, അ​തി​ർ​ത്തി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    തൊ​ഴി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ മൈ​ഗ്രേ​ഷ​ൻ, യു.​എ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന 'ടു​ഗെ​ദ​ർ വി ​വ​ർ​ക്ക്' പോ​ലു​ള്ള കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കി. ചൂ​ഷ​ണം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ത​ന്നെ അ​ത് ത​ട​യാ​ൻ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് നി​ബ്രാ​സ് താ​ലി​ബ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

