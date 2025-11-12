Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 1:27 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 1:27 PM IST

    ബഹ്റൈൻ-ഖത്തർ ഫെറി സർവിസ്; ഇനി മുതൽ പ്രവാസികൾക്കും സഞ്ചരിക്കാം

    ടിക്കെറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിസയും മതിയായ യാത്രാ രേഖകളും ഉറപ്പാക്കണം
    ബഹ്റൈൻ-ഖത്തർ ഫെറി സർവിസ്; ഇനി മുതൽ പ്രവാസികൾക്കും സഞ്ചരിക്കാം
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ-​ഖ​ത്ത​ർ ഫെ​റി സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ബോ​ട്ട്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ഖ​ത്ത​റും ത​മ്മി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ക​ട​ൽ​യാ​ത്രാ സ​ർ​വി​സ് ഇ​നി​മു​ത​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. ഇ​തി​നാ​യി മ​സാ​ർ ആ​പ്പി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ്ലോ​ട്ടി​ൽ നി​ല​വി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ രാ​ജ്യം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള കോ​ള​വും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി പ്രവാസികൾ ഖത്തറിലേക്ക് പോകാനുള്ള വിസയും മതിയായ യാത്രാ രേഖകൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കണം.

    ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രേഖകൾ മസാർ ആപിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ​ആ​ദ മ​റീ​ന​യെ​യും ഖ​ത്ത​റി​ലെ അ​ൽ-​റു​വൈ​സ് തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് പു​തി​യ പാ​ത നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​ത്. 50 മി​നി​റ്റ് ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള​താ​ണി​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 65 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​മാ​ണ് ക​പ്പ​ൽ സ​ർ​വി​സ് വ​ഴി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും, ഫെ​റി സ​ർ​വി​സ് വ​ഴി മൊ​ത്തം യാ​ത്രാ​സ​മ​യം ഏ​ക​ദേ​ശം 70-80 മി​നി​റ്റ് ആ​യി​രി​ക്കും. നി​ല​വി​ൽ ക​ര​മാ​ർ​ഗം ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ നി​ന്ന് ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്താ​ൻ അ​ഞ്ച് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല​ധി​കം എ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ട്. വി​മാ​ന​യാ​ത്ര​ക്ക് യാ​ത്ര​യും എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല​ധി​ക​വും വേ​ണം. ഈ ​അ​വ​സ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ട​ൽ സ​ർ​വി​സ് യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യൊ​രു വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യം എ​ന്ന നി​ല​ക്കാ​ണ് ഈ ​സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്ത വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് ശ​രാ​ശ​രി 28 മു​ത​ൽ 32 യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ദൈ​നം​ദി​ന ട്രി​പ്പു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ്, വി.​ഐ.​പി നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ക​പ്പ​ലു​ക​ളാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ക​ട​ൽ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള സു​ഖ​ക​ര​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് പു​തി​യ ഫെ​റി സ​ർ​വി​സ് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും മ​റ്റ് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​മു​ദ്ര മാ​ർ​ഗം ഖ​ത്ത​റി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ വി​സ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ക്കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്കു​മു​ൻ​പ് വി​സ നേ​ടി​യി​രി​ക്ക​ണം. പ്ര​തി​ദി​നം ര​ണ്ട് ട്രി​പ്പു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​നാ​ണ് ആ​ദ്യ ട്രി​പ്പ്. രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് ര​ണ്ടാം ട്രി​പ്പും പു​റ​പ്പെ​ടും. നോ​ർ​മ​ൽ ക്ലാ​സി​ന് 26 ദി​നാ​റും പ്രീ​മി​യം ക്ലാ​സി​ന് 36 ദി​നാ​റു​മാ​ണ് നി​ര​ക്ക്. മ​സാ​ർ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാം. ഗൂ​ഗി​ൾ പ്ലേ​സ്റ്റോ​റി​ലും ആ​പ്പി​ളി​ന്റെ ആ​പ്പ് സ്റ്റോ​റി​ലും ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും മി​ക​ച്ച ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ യാ​ത്ര​ക​ളും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും സു​ര​ക്ഷാ, ക​സ്റ്റം​സ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    സ​മു​ദ്ര​പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്രാ​തു​ട​ക്ക​ത്തോ​ടെ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ടൂ​റി​സം, വി​നോ​ദം, വാ​ണി​ജ്യ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് വ​ഴി​യൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ദ്യ​ത്തെ ക​ട​ൽ​പാ​ത​യാ​ണി​ത്. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​യോ​ജ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ജി.​സി.​സി ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​മാ​ണ് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Bahrain-Qatar ferry service; Expatriates can now travel
