Madhyamam
    7 Nov 2025 11:58 AM IST
    7 Nov 2025 11:58 AM IST

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ-​ഖ​ത്ത​ർ ക​ട​ൽയാ​ത്രാബോ​ട്ട് സ​ർ​വി​സി​ന് തു​ട​ക്കം

    ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും സർവിസ്
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ-​ഖ​ത്ത​ർ ക​ട​ൽയാ​ത്രാബോ​ട്ട് സ​ർ​വി​സി​ന് തു​ട​ക്കം
    ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽനി​ന്ന് ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഫെ​രി സ​ർ​വി​സ്

    മനാമ: മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ഖ​ത്ത​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പാ​സ​ഞ്ച​ർ ക​ട​ൽ സ​ർ​വി​സി​ന് തു​ട​ക്കം. സ​മു​ദ്ര പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്രാ തു​ട​ക്ക​ത്തോ​ടെ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ടൂ​റി​സം, വി​നോ​ദം, വാ​ണി​ജ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് വ​ഴി​യൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ന​ലെ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ​ആ​ദ മ​റീ​ന​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട ഫെ​രി സ​ർ​വി​സ് ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റു​കൊ​ണ്ട് ഖ​ത്ത​റി​ലെ അ​ൽ റു​വൈ​സ് തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ​ത്തി. യാ​ത്ര​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം 70 മു​ത​ൽ 80 മി​നി​റ്റ് (1 മ​ണി​ക്കൂ​റും 10 മു​ത​ൽ 20 മി​നി​റ്റ് വ​രെ) യാ​ണ് പ​ര​മാ​വ​ധി ദൈ​ർ​ഘ്യം. നി​ല​വി​ൽ ക​ര​മാ​ർ​ഗം ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്താ​ൻ അ​ഞ്ച് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല​ധി​കം സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഈ ​അ​വ​സ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ട​ൽ സ​ർ​വി​സ് യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യൊ​രു വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ദ്യ​ത്തെ ക​ട​ൽ​പാ​ത​യാ​ണി​ത്. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്ത വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് ശ​രാ​ശ​രി 32 യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    സാ​ധാരണ ഫെ​രി ഷി​പ്പു​ക​ളും വി.​ഐ.​പി ഷി​പ്പു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ക​ട​ൽ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള സു​ഖ​ക​ര​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് പു​തി​യ ഫെ​റി സ​ർ​വി​സ് വാ​ഗ്ദാ​നം​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും സ​ർ​വി​സ്. പ്ര​തി​ദി​നം ര​ണ്ട് ട്രി​പ്പു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​നാ​ണ് ആ​ദ്യ ട്രി​പ്. രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് ര​ണ്ടാം ട്രി​പ്പും പു​റ​പ്പെ​ടും. നോ​ർ​മ​ൽ ക്ലാ​സി​ന് 26 ദി​നാ​റും പ്രീ​മി​യം ക്ലാ​സി​ന് 36 ദി​നാ​റു​മാ​ണ് നി​ര​ക്ക്. മ​സാ​ർ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാം. ഗൂ​ഗി​ൾ പ്ലേ​സ്റ്റോ​റി​ലും ആ​പ്പി​ളി​ന്റെ ആ​പ് സ്റ്റോ​റി​ലും ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ബ​ഹ്റൈ​നും ഖ​ത്ത​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം, ടൂ​റി​സം, വാ​ണി​ജ്യ കൈ​മാ​റ്റം എ​ന്നി​വ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, കൂ​ടാ​തെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ യാ​ത്രാ​മാ​ർ​ഗം ന​ൽ​കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജി.​സി.​സി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഈ ​സം​രം​ഭം വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​കും. നി​ല​വി​ൽ, ഈ ​സ​ർ​വി​സ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭാ​വി​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ട്.

