Madhyamam
    Bahrain
    13 Oct 2025 10:25 AM IST
    13 Oct 2025 10:25 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ മീ​റ്റ് ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ് എം.​പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ മീ​റ്റ് ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ് എം.​പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
     ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ മീ​റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് രാ​ജ്യ​സ​ഭ എം.​പി ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്രോ​ഗ്ര​സീ​വ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഫോ​റം (പി.​പി.​എ​ഫ്) 'ഔ​റ ആ​ർ​ട്സു'​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൻ മീ​റ്റ് പ്രൗ​ഢ​ഗം​ഭീ​ര​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ട് രാ​ജ്യ​സ​ഭ എം.​പി ഡോ. ​ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ് സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ നി​ല​വി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും പു​തി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​ബ്രി​ട്ടാ​സ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    അ​നു​ദി​നം വി​ക​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ വി​ല​മ​തി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. .

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗം അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ അ​ൽ റു​മൈ​ഹി ആ​ശം​സാ​പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. പ്ര​മു​ഖ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ടി.​വി ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടി​ങ് എ​ഡി​റ്റ​റു​മാ​യ ഡോ. ​അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ മീ​റ്റി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭി​മാ​നം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ര​ള​ത്തെ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.പി.​പി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​എ. സ​ലീം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​പ്ര​കാ​ശ് സം​ഘ​ട​ന​യെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ പി.​കെ. ഷാ​ന​വാ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​മാ​ശം​സി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ റ​ഫീ​ക്ക് അ​ബ്ദു​ല്ല, മ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷൈ​ജു മാ​ത്യു, അ​ഡ്വ. ശ്രീ​ജി​ത്ത്, റം​ഷീ​ദ് മ​ര​ക്കാ​ർ, ഡോ. ​താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, സു​ഭാ​ഷ്, റാം, ​സ​ജി​ൻ, എം.​കെ. ശ​ശി, ഡോ. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, ഷേ​ർ​ളി സ​ലിം, ഷീ​ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്ര​തി​ഭ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ ആ​ശം​സാ​പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. മ​നീ​ഷ സ​ന്തോ​ഷ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. തു​ഷാ​ര പ്ര​കാ​ശ് ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

