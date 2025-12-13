Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമഴക്കാല...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 10:55 AM IST

    മഴക്കാല മുന്നൊരുക്കവുമായി ബഹ്റൈൻ

    text_fields
    bookmark_border
    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്
    മഴക്കാല മുന്നൊരുക്കവുമായി ബഹ്റൈൻ
    cancel
    camera_alt

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ ആ​കാ​ശ​ത്ത് കാ​ണ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ. രാ​ജ്യ​ത്തെ

    ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ന​ലെ നേ​രി​യ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു  

    മ​നാ​മ: മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ സ​മ​ഗ്ര മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​വു​മാ​യി രാ​ജ്യം. വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടും മ​റ്റും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ത​കൃ​തി​യാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു.

    മു​നി​ലി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​താ​ര്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​ട​ക്ക​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ലം​യാ അ​ൽ ഫ​ദാ​ല ഇ​ന്ന​ലെ നോ​ർ​ത്തേ​ൺ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണ ​​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ ടീ​മു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി. സാ​ങ്കേ​തി​ക, ഫീ​ൽ​ഡ് ടീ​മു​ക​ളു​ടെ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും, റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഏ​ത് പ്ര​ശ്ന​ത്തേ​യും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. വെ​ള്ളം വ​റ്റി​ക്കാ​നു​ള്ള ടാ​ങ്ക​റു​ക​ൾ, അ​നു​ബ​ന്ധ യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, അ​തി​വേ​ഗ പ്ര​തി​ക​ര​ണ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​യും അ​വ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തി. വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ആ​ഘാ​തം കു​റ​ക്കു​ക, ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക, വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടു​ണ്ടാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    കൂ​ടാ​തെ, 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്, പ്ര​തി​ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​നം എ​ന്നി​വ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ന്ന മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് സെ​ന്റ​റും അ​വ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. മൊ​ബൈ​ൽ പ​മ്പു​ക​ൾ, വെ​ള്ളം വ​ലി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന ടാ​ങ്കു​ക​ൾ, മ​റ്റ് ദ്രു​ത-​ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ന്യാ​സം ടീ​മു​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. താ​മ​സ​ക്കാ​ർ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഉ​ട​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും, തെ​രു​വു​ക​ളി​ലോ ഡ്രെ​യി​നേ​ജ് ഇ​ൻ​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ലോ മാ​ലി​ന്യം ഇ​ടു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. തെ​ക്ക​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​രും ഇ​ന്ന​ലെ സ​മാ​ന​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി, 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ മ​ഴ​വെ​ള്ള അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​തി​ക​ര​ണ ടീ​മി​ന് രൂ​പം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ൽ, മ​ഴ​വെ​ള്ള നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം, തെ​ക്ക​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ താ​മ​സ, വാ​ണി​ജ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് എ​ന്നി​വ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​വി​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ഈ ​ടീ​മി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സൗ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഈ​സ അ​ൽ ബു​ഐ​നൈ​ൻ, സ​തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം മ​ഴ​ക്കു ശേ​ഷം വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടു​ണ്ടാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഈ ​വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യാ​ണ് ഈ ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ. പൊ​തു​വാ​യ പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്ക് 80008001 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലും വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 17515555 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:rainy seasongulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    Similar News
    Next Story
    X