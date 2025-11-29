Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 29 Nov 2025 8:59 AM IST
    date_range 29 Nov 2025 8:59 AM IST

    ഗൾഫ് ഉച്ചകോടിക്ക് ഒരുങ്ങി ബഹ്‌റൈൻ; തെ​രു​വോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ഐ​ക്യ​സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും

    ഗൾഫ് ഉച്ചകോടിക്ക് ഒരുങ്ങി ബഹ്‌റൈൻ; തെ​രു​വോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ഐ​ക്യ​സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും
    ഗ​ൾ​ഫ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച ബോ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലൊ​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഡി​സം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന 46ാമ​ത് ജി.​സി.​സി സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളും തെ​രു​വോ​ര​ങ്ങ​ളും ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഐ​ക്യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക​ളാ​ൽ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും സ്വാ​ഗ​ത​സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലി​ന്റെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളും രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ൾ, തി​ര​ക്കേ​റി​യ ക​വ​ല​ക​ൾ, പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ന​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ടി​യു​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ടാ​യ ഗ​ൾ​ഫ് ഐ​ക്യ​ത്തെ​യു​മാ​ണ് ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ സം​യു​ക്ത ഗ​ൾ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഉ​ദ്ധ​ര​ണി​ക​ളും ചി​ല ബോ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​വ​ന്റ് മാ​ത്ര​മ​ല്ലെ​ന്നും മ​റി​ച്ച് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള കൂ​ട്ടാ​യ ഭാ​വി​യും സം​യോ​ജ​ന​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണെ​ന്നും അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഓ​രോ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും അ​തി​ലെ വാ​ച​ക​ങ്ങ​ളും.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സം​യോ​ജ​ന​ത്തി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ, സു​ര​ക്ഷാ ഏ​കോ​പ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ, വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ത് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​വേ​ദി​യി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും.

