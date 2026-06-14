Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബഹ്‌റൈൻ പ്രതിഭ പപ്പൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 12:56 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 12:56 PM IST

    ബഹ്‌റൈൻ പ്രതിഭ പപ്പൻ ചിരന്തന നാടക രചന അവാർഡ് 2025

    text_fields
    bookmark_border
    ഡോ. സാം കുട്ടി പട്ടംകരി ജൂറി ചെയർമാൻ
    ബഹ്‌റൈൻ പ്രതിഭ പപ്പൻ ചിരന്തന നാടക രചന അവാർഡ് 2025
    cancel

    മനാമ: 2021 മുതൽ ബഹ്റൈൻ പ്രതിഭ നൽകി വരുന്ന പ്രതിഭ പപ്പൻ ചിരന്തന അന്തർദേശീയ നാടക രചന അവാർഡ് 2025ന്റെ ജൂറി ചെയർമാനായി ഡോ. സാം കുട്ടി പട്ടംകരിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി പ്രതിഭ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

    ജൂറി ചെയർമാനായിരുന്ന കെ. സച്ചിദാനന്ദൻ അനാരോഗ്യം മൂലം മാറിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ ചെയർമാനെ അവാർഡ് നിർണ്ണയ സമിതി ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്.

    പ്രതിഭ നൽകി വരുന്ന നാടക അവാർഡിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നാടക പ്രവർത്തകർ തങ്ങളുടെ രചനകൾ അയച്ചു വരുന്നു. അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനം വാർത്ത സമ്മേളനം നടത്തി അറിയിക്കുമെന്ന് പ്രതിഭ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വികെ സുലേഷ് പ്രസിഡന്റ് കെ.വി മഹേഷ് എന്നിവർ പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Bahrain Pratibha Pappan Chiranthana Playwriting Award 2025
    Similar News
    Next Story
    X