Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബഹ്‌റൈൻ പ്രതിഭ; കബഡി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 10:47 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 10:47 AM IST

    ബഹ്‌റൈൻ പ്രതിഭ; കബഡി ടൂർണമെന്റ് ഇന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    bahrain prathibha
    cancel
    camera_alt

    ​പ്രതിഭ സൽമാബാദ് മേഖല ഭാരവാഹികൾ 

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് മേ​ഖ​ല ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ‘വ​ർ​ണോ​ത്സ​വം- 2025’ എ​ന്ന ക​ലാ, കാ​യി​ക സം​സ്കാ​രി​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ മെ​ഗാ പ​രി​പാ​ടി ക​ബ​ഡി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സീ​സ​ൺ 1 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ൽ അ​ഹ്‌​ലി സി​ഞ്ച് ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​ബ​ഡി ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗി​രീ​ഷ് മോ​ഹ​ൻ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​ബ​ഡി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​മാ​യ ര​ത്നാ​ക​ര​ൻ, പ്ര​തി​ഭ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും വ​ർ​ണോ​ത്സ​വം-2025 ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​നു​മാ​യ രാ​ജേ​ഷ് ആ​റ്റ​ട​പ്പ, കെ.​കെ. മോ​ഹ​ന​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    മേ​ഖ​ല ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഖി​ലേ​ഷ്, മേ​ഖ​ല അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ൽ​ജി​ത്ത്, മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ജ​യ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. ജോ​ഷി ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ളെ​യും സി​ഞ്ച് അ​ൽ അ​ഹ്‍ലി ക്ല​ബ് ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newskabaddi tournamentbahrain prathibhaBahrain News
    News Summary - Bahrain prathibha Kabaddi Tournament Today
    Similar News
    Next Story
    X