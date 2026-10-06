ബഹ്റൈൻ പ്രതിഭ ജൂനിയർ ചെസ്സ് ടൂർണമെന്റ് സീസൺ 1 ഒക്ടോബർ 9ന്text_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ കുട്ടികളിലും കൗമാരക്കാരിലും ചെസ്സ് കളിയോടുള്ള താൽപര്യം വളർത്തുന്നതിനും അവരുടെ ബൗദ്ധികവും തന്ത്രപരവുമായ കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ബഹ്റൈൻ പ്രതിഭ സൽമാബാദ് മേഖല സംഘടിപ്പിക്കുന്ന “ജൂനിയർ ചെസ്സ് ടൂർണമെന്റ് – സീസൺ 1” ഒക്ടോബർ 9ന് നടക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് സൽമാനിയയിലെ ബഹ്റൈൻ പ്രതിഭ സെന്ററിൽ ആണ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
ബഹ്റൈനിലെ ജൂനിയർ ചെസ്സ് താരങ്ങൾക്കും ചെസ്സിൽ താൽപര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്കും ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാം. വിവിധ എതിരാളികളുമായി മത്സരിച്ച് സ്വന്തം തന്ത്രങ്ങളും കഴിവുകളും പരീക്ഷിക്കാനും മത്സര ചെസ്സിന്റെ ആവേശം അനുഭവിക്കാനും ഈ ടൂർണമെന്റ് അവസരമൊരുക്കും. പങ്കെടുക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ സംഘാടകർ നൽകിയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ ഫോം വഴിയോ പരിപാടിയുടെ പോസ്റ്ററിലുള്ള ക്യു.ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്ട്രേഷൻ എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
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