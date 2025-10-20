Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 9:47 AM IST

    ഇ​നി ത​പാ​ൽ ഓ​ഫി​സി​ൽ പോ​കേ​ണ്ട; ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പോ​സ്റ്റ് മൊ​ബൈ​ൽ ത​പാ​ൽ സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ഇ​നി ത​പാ​ൽ ഓ​ഫി​സി​ൽ പോ​കേ​ണ്ട; ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പോ​സ്റ്റ് മൊ​ബൈ​ൽ ത​പാ​ൽ സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ ത​പാ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പോ​സ്റ്റ് മൊ​ബൈ​ൽ ത​പാ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും ഈ ​നൂ​ത​ന പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി ത​പാ​ൽ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹൈ​ദാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ത​പാ​ൽ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​തെ​ത​ന്നെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ണ് പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി. ത​പാ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ശ​നി മു​ത​ൽ വ്യാ​ഴം വ​രെ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു വ​രെ ഈ ​മൊ​ബൈ​ൽ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​കും. ഇ​തോ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ത​പാ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    ഈ ​പ​ദ്ധ​തി വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ആ​ധു​നി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഡോ. ​അ​ൽ ഹൈ​ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.ത​പാ​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യാ​പ്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സേ​വ​ന നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​തൃ​പ്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ മൊ​ബൈ​ൽ പോ​സ്റ്റ​ൽ സേ​വ​നം. ആ​ഗോ​ള മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സേ​വ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ബു​ക്ക് ചെ​യ്യേ​ണ്ട വി​ധം

    മൊ​ബൈ​ൽ ത​പാ​ൽ സേ​വ​നം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​മ്പെ​ങ്കി​ലും അ​പ്പോ​യ​ന്റ്‌​മെ​ന്റ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്യ​ണം. ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നാ​യി താ​ഴെ പ​റ​യു​ന്ന വ​ഴി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം:

    • ക​സ്റ്റ​മ​ർ കോ​ൺ​ടാ​ക്റ്റ് സെ​ന്റ​ർ വ​ഴി: 80001100 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ക്കു​ക.
    • ഇ-​മെ​യി​ൽ വ​ഴി: enquiry@mtt.gov.bh എ​ന്ന വി​ലാ​സ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ-​മെ​യി​ൽ അ​യ​ക്കു​ക.
    • വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി: www.bahrainpost.gov.bh എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക സേ​വ​ന പേ​ജ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക.
    • വാ​ട്സ്ആ​പ് വ​ഴി: 17341022 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക.
    • അ​പ്പോ​യ​ന്റ്‌​മെ​ന്റ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്താ​ൽ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പോ​സ്റ്റ് ടീ​മി​ന്റെ ഒ​രു ഫോ​ളോ-​അ​പ് കാ​ൾ വ​ഴി സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കും.
