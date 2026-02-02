Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 2 Feb 2026 9:22 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Feb 2026 9:22 AM IST

    ര​ണ്ടാ​മ​ത് അ​റ​ബ്-​ഇ​ന്ത്യ സ​ഹ​ക​ര​ണ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ബ​ഹ്റൈ​ൻ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്
    ര​ണ്ടാ​മ​ത് അ​റ​ബ്-​ഇ​ന്ത്യ സ​ഹ​ക​ര​ണ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ബ​ഹ്റൈ​ൻ
    ര​ണ്ടാ​മ​ത് അ​റ​ബ്-​ഇ​ന്ത്യ സ​ഹ​ക​ര​ണ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​യും അ​റ​ബ് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത് അ​റ​ബ്-​ഇ​ന്ത്യ സ​ഹ​ക​ര​ണ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി. ലീ​ഗ് ഓ​ഫ് അ​റ​ബ് സ്റ്റേ​റ്റ്‌​സും ഇ​ന്ത്യ​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ, ഊ​ർ​ജ, സാ​ങ്കേ​തി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ഢ​മാ​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ അ​ലി ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ന്ത്യ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധം എ​ല്ലാ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ള​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കൂ​ടാ​തെ നി​ക്ഷേ​പം, ഊ​ർ​ജം, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സം​യു​ക്ത സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​രു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കും. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നും ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യാ​ണ് ഈ ​ഫോ​റ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​രെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ അ​റ​ബ്-​ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ കാ​ര്യ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ താ​രി​ഫി​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

