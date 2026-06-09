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    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Jun 2026 4:33 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jun 2026 4:33 PM IST

    ബഹ്‌റൈൻ-പാകിസ്താൻ സൈനിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ധാരണ

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    ഇസ്‌ലാമാബാദിൽ ഉന്നതതല കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി അധികൃതർ
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    ഇസ്‌ലാമാബാദിൽ നടന്ന ഉന്നതതല കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നിന്ന്

    മനാമ: ബഹ്‌റൈനും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനും പ്രതിരോധ രംഗത്തെ പങ്കാളിത്തം വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉന്നതതല ചർച്ചകൾ നടന്നു. ഇസ്‌ലാമാബാദിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ബഹ്‌റൈൻ നാഷണൽ ഗാർഡ് കമാൻഡർ ജനറൽ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഈസ അൽ ഖലീഫ, പാകിസ്താൻ എയർ ഫോഴ്സ് ചീഫ് ഓഫ് എയർ സ്റ്റാഫ് എയർ ചീഫ് മാർഷൽ സഹീർ അഹമ്മദ് ബാബർ സിദ്ധുവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

    ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം അവലോകനം ചെയ്യാനും സഹകരണം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനുമാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. നാഷണൽ ഗാർഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ബ്രിഗേഡിയർ ശൈഖ് സൽമാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഈസ അൽ ഖലീഫ, പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോർട്ട് അഫയേഴ്‌സ് ഡിവിഷൻ മേധാവി ബ്രിഗേഡിയർ മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്ള റാബിയ എന്നിവരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.

    ബഹ്‌റൈനും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടർച്ചയായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൈനിക പങ്കാളിത്തം വളരെ ശക്തമാണെന്നും ജനറൽ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഈസ അൽ ഖലീഫ എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും സായുധ സേനകൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം വർധിപ്പിക്കുക, സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുക, അറിവുകൾ കൈമാറുക എന്നിവയിൽ ചർച്ചകൾ ഊന്നൽ നൽകി. പരസ്പര താൽപ്പര്യമുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളും പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ സഹകരണം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും ഇരുപക്ഷവും ചർച്ച ചെയ്തു.

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    TAGS:PakistanBahrain NewsMilitary cooperation
    News Summary - Bahrain, Pakistan agree to strengthen military cooperation
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